Як польська молодь ставиться до українців: опитування

У Польщі провели порівняльне соціологічне дослідження щодо настроїв та цінностей польської та української молоді. З'ясували й рівень симпатії у відносинах поляків та українців.

Як молоді поляки ставляться до українців та скільки підтримують вступ України до ЄС, РБК-Україна розповідає з посиланням на naszwybir.pl.

Польський Центр діалогу ім. Юліуша Мєрошевського опублікував результати порівняльного соціологічного дослідження про польську та українську молодь "Стабільність vs. Невизначеність". Дослідження проводилося серед поляків та українців 16-26 років в Україні та Польщі наприкінці 2023 року.

На питання про ставлення інших країн до їхньої країни і українці, і поляки вказали на негативне ставлення з боку Білорусі та Росії. Водночас 75% українців відповіли, що ставлення Польщі до України прихильне, але лише 34% опитаних поляків вважають, що Україна прихильна до Польщі.

Відмінності у ставленні помітні у відповідях про те, як респонденти говорять про своїх сусідів. Зокрема, 24% українців називають поляків "друзями", а про українців так само кажуть лише 8% поляків. Також 16% поляків назвали українців "ворогами", але жоден український респондент не вжив такий термін.

На питання про оцінку польсько-українських відносин 48% українців сказали, що сприймають їх як добрі. Між тим із польського боку лише 23% опитаних вважають їх добрими. Проте 48% поляків висловили нейтральну думку про стан польсько-українських відносин.

Серед українців вступ до Європейського Союзу та НАТО підтримують 82% і 85% молодих респондентів. Хоча половина поляків підтримує вступ України до ЄС (51%) та НАТО (54%), проте є чимало висловилися проти (27% і 25% відповідно).

Нагадаємо, ми писали, як змінилося ставлення поляків до українських біженців. Позитивне ставлення до українців зберігають третина поляків.

Також ми розповідали, як у Польщі змінилося ставлення до працівників із України. Негативне ставлення поляків зросло.

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