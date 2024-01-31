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Як змінилося ставлення поляків до українських біженців: опитування

Польща, Варшава, Середа 31 січня 2024 12:49
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Як змінилося ставлення поляків до українських біженців: опитування Фото: Підтримка України у Польщі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі змінюються настрої суспільства щодо біженців із України. Позитивне ставлення до українців зберігають третина поляків.

Водночас кожен п'ятий мешканець Польщі боїться, що українці можуть забрати робочі місця, повідомляє РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Про суттєву зміну ставлення поляків до українців, які приїхали до Польщі після початку війни, свідчать результати дослідження "Barometr Polskiego Rynku Pracy" від компанії Personnel Service.

Згідно з даними опитування, негативне ставлення до українців декларують 22% поляків. Це на 8% більше, ніж було у березні 2023 року.

Нейтральне ставлення до біженців мають 38% респондентів. Водночас у березні 2023 року таких відповідей було 46%.

Про позитивне ставлення до українців заявив майже кожен третій опитаний поляк.

Переважно позитивні настрої мають люди старші 55 років – 31% опитаних. Тоді як негативне ставлення найбільше висловлюють молоді поляки (25-34 роки) – 20% респондентів.

На погіршення ставлення до українців може впливати тривалу війну та допомога, висока інфляція, зазначають у Personnel Service.

"Пполяки більше стали боятися, що українські працівники можуть забрати у них роботу, а 40% поляків асоціюють приплив громадян України на польський ринок праці зі зниженням темпів зростання заробітної плати", –пояснює засновник компанії Кшиштоф Інґлот.

Результати дослідження свідчать, що 22% опитаних вважають, що українці можуть зайняти їхні робочі місця. Найбільше таких побоювань серед поляків 18-24 років (17%) та 25-34 років (15%). Водночас 69% опитаних не бояться втратити робочу через українців.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі планують скоротити підтримку біженців. Дію спецзакону із чинною програмою пільг можуть продовжити до вересня 2024 року.

Також ми розповідали, що українці масово виїжджають із Польщі. Лише в грудні із системи соціального страхування вибули майже 7 тисяч громадян України.

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