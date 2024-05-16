ua en ru
Чт, 16 мая News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как польская молодежь относится к украинцам: опрос

Четверг 16 мая 2024 17:04
UA EN RU
Как польская молодежь относится к украинцам: опрос Фото: Поддержка Украины в Польше (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше провели сравнительное социологическое исследование настроений и ценностей польской и украинской молодежи. Выяснили и уровень симпатии в отношениях поляков и украинцев.

Как молодые поляки относятся к украинцам и сколько поддерживают вступление Украины в ЕС, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на naszwybir.pl.

Польский центр диалога им. Юлиуша Мерошевского опубликовал результаты сравнительного социологического исследования о польской и украинской молодежи "Стабильность vs. Неопределенность". Исследование проводилось среди поляков и украинцев 16-26 лет в Украине и Польше в конце 2023 года.

На вопрос об отношении других стран к их стране и украинцы, и поляки указали негативное отношение со стороны Беларуси и России. В то же время 75% украинцев ответили, что отношение Польши к Украине дружелюбное, но только 34% опрошенных поляков считают, что Украина благосклонна к Польше.

Различия в отношении заметны в ответах на вопрос, как респонденты говорят о своих соседях. В частности, 24% украинцев называют поляков "друзьями", а об украинцах так же говорят только 8% поляков. Также 16% поляков назвали украинцев "врагами", но ни один украинский респондент не употребил такой термин.

На вопрос об оценке польско-украинских отношений 48% украинцев сказали, что воспринимают их как хорошие. Между тем, с польской стороны только 23% опрошенных считают их хорошими. Однако 48% поляков высказали нейтральное мнение о состоянии польско-украинских отношений.

Среди украинцев вступление в Европейский Союз и НАТО поддерживают 82% и 85% молодых респондентов. Хотя половина поляков поддерживает вступление Украины в ЕС (51%) и НАТО (54%), однако немало высказались против (27% и 25% соответственно).

Напомним, мы писали, как изменилось отношение поляков к украинским беженцам. Позитивное отношение к украинцам сохраняют треть поляков.

Также мы рассказывали, как в Польше изменилось отношение к работникам из Украины. Негативное отношение поляков возросло.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Польша
Отдых в Украине
Мнения
Виктор Шатров
Традиции поколений. Какие уникальные ремесла сохранились в Карпатах
Виктор Шатров
историк публицист, блогер
Алексей Войцеховский
Доступные цены и природа. Почему стоит отправиться в Карпаты отдохнуть в мае
Алексей Войцеховский
основатель туристического портала "На море и в горы"
Роман Маленков
Старинные храмы и замок. Что стоит увидеть во время путешествия в столицу Волыни
Роман Маленков
путешественник, краевед, директор компании "Україна Інкогніта"
Олег Васильев
Билеты онлайн. Как доехать из Киева в Вену поездом и сколько это стоит
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Все мнения