Як перевірити свій паспорт перед поїздкою за кордон: поради

Під час війни українці продовжують активно їздити за кордон – у справах та на відпочинок. Людям, які рідко подорожують, важливо перевірити свій паспорт перед поїздкою.

На що в документі треба звернути увагу, щоб не виникли проблеми на кордоні, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на visitukraine.today.

Мандрівники нерідко припускаються помилок, через які їх можуть не пропустити на паспортному контролі. При плануванні поїздки слід звернути увагу на такі деталі:

термін дії закордонного паспорта. Документ має бути дійсним принаймні 3 місяці після повернення з поїздки за кордон (для країн ЄС).

мало вільних сторінок. Перед поїздкою слід перевірити, чи залишилися хоча б 2 незаповнені сторінки для нових штампів. Деякі країни вимагають чисті аркуші для своїх печаток, наприклад, Італія.

пошкодження і зношеність закордонного паспорта. Хоча документ має термін дії 10 років, діти або домашні тварини можуть пошкодити сторінки. Якщо незначні недоліки не завадять пройти контроль на кордоні чи в аеропорту, то при пошкодженнях, які роблять особисті дані нерозбірливими, власника можуть не пропустити.

розірваний паспорт так само вважається недійсним, якщо в ньому неможливо розпізнати безпекову інформацію чи у якому несправний біометричний чип.

паспорт із вирваними, порізаними, помальованими сторінками також не буде прийнятий на паспортному контролі.

Також під час поїздок за кордон із небіометричним паспортом слід враховувати маршрут подорожі. Наприклад, трапляються ситуації, що українці не можуть полетіти на відпочинок до Туреччини чи Єгипту з небіометричним паспортом.

Це пов'язано із тим, що на період війни громадяни України можуть одноразово в'їхати до Шенгену без біометричного паспорту, але тільки з території України. У зворотному напрямку для подорожі через аеропорти Європи без діючої біометрії українців можуть не пустити.

Нагадаємо, ми писали, де можна оформити паспорти за кордоном і де розташовані усі офіси ДП "Документ".

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