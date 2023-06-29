Як перевірити свій паспорт перед поїздкою за кордон: поради

Під час війни українці продовжують активно їздити за кордон – у справах та на відпочинок. Людям, які рідко подорожують, важливо перевірити свій паспорт перед поїздкою.
На що в документі треба звернути увагу, щоб не виникли проблеми на кордоні, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на visitukraine.today.
Мандрівники нерідко припускаються помилок, через які їх можуть не пропустити на паспортному контролі. При плануванні поїздки слід звернути увагу на такі деталі:
Також під час поїздок за кордон із небіометричним паспортом слід враховувати маршрут подорожі. Наприклад, трапляються ситуації, що українці не можуть полетіти на відпочинок до Туреччини чи Єгипту з небіометричним паспортом.
Це пов'язано із тим, що на період війни громадяни України можуть одноразово в'їхати до Шенгену без біометричного паспорту, але тільки з території України. У зворотному напрямку для подорожі через аеропорти Європи без діючої біометрії українців можуть не пустити.
Нагадаємо, ми писали, де можна оформити паспорти за кордоном і де розташовані усі офіси ДП "Документ".
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