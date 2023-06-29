Как проверить свой паспорт перед поездкой за границу: советы

Во время войны украинцы продолжают активно ездить за границу – по делам и на отдых. Людям, которые редко путешествуют, важно проверить свой паспорт перед поездкой.

На что в документе следует обратить внимание, чтобы не возникли проблемы на границе, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на visitukraine.today.

Путешественники нередко допускают ошибки, из-за которых их могут не пропустить на паспортном контроле. При планировании поездки следует обратить внимание на следующие детали:

срок действия загранпаспорта. Документ должен быть действителен как минимум 3 месяца после возвращения из поездки за границу (для стран ЕС).

мало свободных страниц. Перед поездкой следует проверить, остались ли хотя бы две незаполненные страницы для новых штампов. Некоторые страны требуют чистые страницы для печатей, например, Италия.

повреждение и износ загранпаспорта. Хотя документ имеет срок действия 10 лет, дети или животные могут повредить страницы. Если незначительные недостатки не помешают пройти контроль на границе или в аэропорту, то при повреждениях, которые делают личные данные неразборчивыми, владельца могут не пропустить.

разорванный паспорт также считается недействительным, если в нем невозможно распознать информацию о безопасности или в котором неисправен биометрический чип.

паспорт с вырванными, изрезанными, порисованными страницами также не будет принят на паспортном контроле.

Также при поездках за границу с небиометрическим паспортом следует учитывать маршрут путешествия. Например, случаются ситуации, что украинцы не могут улететь на отдых в Турцию или Египет с небиометрическим паспортом.

Это связано с тем, что на период войны граждане Украины могут раз въехать в Шенген без биометрического паспорта, но только с территории Украины. В обратном направлении для путешествия по аэропортам Европы без действующей биометрии украинцев могут не пустить.

Напомним, мы писали, где можно оформить паспорта за границей и где находятся все офисы ГП "Документ".

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