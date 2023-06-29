Как проверить свой паспорт перед поездкой за границу: советы

Во время войны украинцы продолжают активно ездить за границу – по делам и на отдых. Людям, которые редко путешествуют, важно проверить свой паспорт перед поездкой.
На что в документе следует обратить внимание, чтобы не возникли проблемы на границе, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на visitukraine.today.
Путешественники нередко допускают ошибки, из-за которых их могут не пропустить на паспортном контроле. При планировании поездки следует обратить внимание на следующие детали:
Также при поездках за границу с небиометрическим паспортом следует учитывать маршрут путешествия. Например, случаются ситуации, что украинцы не могут улететь на отдых в Турцию или Египет с небиометрическим паспортом.
Это связано с тем, что на период войны граждане Украины могут раз въехать в Шенген без биометрического паспорта, но только с территории Украины. В обратном направлении для путешествия по аэропортам Европы без действующей биометрии украинцев могут не пустить.
Напомним, мы писали, где можно оформить паспорта за границей и где находятся все офисы ГП "Документ".
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