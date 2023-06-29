RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как проверить свой паспорт перед поездкой за границу: советы

Фото: Проверка документов на польской границе (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Во время войны украинцы продолжают активно ездить за границу – по делам и на отдых. Людям, которые редко путешествуют, важно проверить свой паспорт перед поездкой.

На что в документе следует обратить внимание, чтобы не возникли проблемы на границе, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на visitukraine.today.

Путешественники нередко допускают ошибки, из-за которых их могут не пропустить на паспортном контроле. При планировании поездки следует обратить внимание на следующие детали:

  • срок действия загранпаспорта. Документ должен быть действителен как минимум 3 месяца после возвращения из поездки за границу (для стран ЕС).
  • мало свободных страниц. Перед поездкой следует проверить, остались ли хотя бы две незаполненные страницы для новых штампов. Некоторые страны требуют чистые страницы для печатей, например, Италия.
  • повреждение и износ загранпаспорта. Хотя документ имеет срок действия 10 лет, дети или животные могут повредить страницы. Если незначительные недостатки не помешают пройти контроль на границе или в аэропорту, то при повреждениях, которые делают личные данные неразборчивыми, владельца могут не пропустить.
  • разорванный паспорт также считается недействительным, если в нем невозможно распознать информацию о безопасности или в котором неисправен биометрический чип.
  • паспорт с вырванными, изрезанными, порисованными страницами также не будет принят на паспортном контроле.

Также при поездках за границу с небиометрическим паспортом следует учитывать маршрут путешествия. Например, случаются ситуации, что украинцы не могут улететь на отдых в Турцию или Египет с небиометрическим паспортом.

Это связано с тем, что на период войны граждане Украины могут раз въехать в Шенген без биометрического паспорта, но только с территории Украины. В обратном направлении для путешествия по аэропортам Европы без действующей биометрии украинцев могут не пустить.

Напомним, мы писали, где можно оформить паспорта за границей и где находятся все офисы ГП "Документ".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
документиподорожі