Як переселенцям оформити субсидію у 2023 році: алгоритм дій

Переселенці, які змінили місце проживання всередині країни, мають право на оформлення субсидій для оплати комунальних послуг там, де вони тепер проживають.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції розповідає, куди можна звернутися, щоб оформити субсидію внутрішньопереміщеним особам.

Як переселенцям оформити субсидію на комунальні послуги у 2023 році

Переселенці можуть отримати субсидію на комунальні послуги за своїм фактичним місцем проживання. Треба вказати склад домогосподарства у відповідній декларації, і укладати договір оренди житла при цьому не обов’язково.

Оформити субсидію можна, виконавши кілька кроків.

Зверніться до однієї з установ або оформіть субсидію онлайн

Можна особисто подати заявку, звернувшись до таких установ:

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу);

одного із сервісних центрів Пенсійного фонду України;

уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади.

Також можна звернутись онлайн на таких сервісах:

портал "Дія";

на сайт електронних послуг пенсійного фонду України (ПФУ);

скачайте на телефон мобільний додаток ПФУ. Він доступний для Android та IOS.

Підготуйте такі документи:

заяву про призначення субсидії;

декларацію про ваші доходи та витрати;

дані про мешканців домогосподарства;

паспорт громадянина України і реєстраційний номер картки платника податків;

довідку про статус внутрішньо переміщеної особи.

Заяву та декларацію складають за встановленою формою.

Фото: Для оформлення субсидії серед інших документів потрібна довідка ВПО (flickr.com/Національний банк України)

Перевірте важливу інформацію

Зверніть увагу. Розмір субсидії залежить від вартості нарахованих комунальних послуг і рівня доходів родини (без врахування виплати переселенцям).

Перевірте, де можна дізнатися, чи призначили вам субсидію. Так, на сайті subsidii.ioc.gov.ua можна перевірити статус розгляду заявки та розмір нарахованої субсидії. Щоб знайти свою заявку, достатньо ввести адресу місця вашого проживання.

Місце проживання ВПО поки не перевірятимуть

Наприкінці грудня 2022 року стало відомо, що в Україні поки що не планують проводити масові перевірки місця проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Як зазначила віце-прем'єрка Ірина Верещук, держава зобов'язана проконтролювати цільове використання коштів, але в уряді не хочуть постійно перевіряти людей та помилково позбавляти українців потрібної їм допомоги.

– Мінреінтеграції було ухвалено рішення про те, що перевірки місця проживання ВПО проводитимуться виключно у випадках, коли надійде звернення правоохоронних органів до органів соцзахисту населення за наявності підозри неправомірного отримання допомоги. Про такі перевірки громадян мають проінформувати телефоном. У всіх інших випадках проведення вибіркових перевірок житла внутрішніх переселенців не допускається.

Також стало відомо, що у 2023 році ВПО в Україні продовжать автоматично отримувати допомогу від держави.

До слова, виплати українським біженцям в Канаді надають одноразово. Але при цьому є можливість отримати виплати й регулярно протягом року. Це можливо в одній із канадських провінцій.