Как переселенцам оформить субсидию в 2023 году: алгоритм действий

Переселенцы, сменившие место жительства внутри страны, имеют право на оформление субсидий для оплаты коммунальных услуг там, где они сейчас проживают.
TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию рассказывает, куда можно обратиться, чтобы оформить субсидию внутриперемещенным лицам.
Переселенцы могут получить субсидию на коммунальные услуги по своему фактическому месту жительства. Следует указать состав домохозяйства в соответствующей декларации, и заключать договор аренды жилья при этом необязательно.
Оформить субсидию можно, выполнив несколько шагов.
Обратитесь в одно из учреждений или оформите субсидию онлайн
Можно лично подать заявку, обратившись в следующие учреждения:
Также можно обратиться онлайн на следующих сервисах:
Подготовьте следующие документы:
Заявление и декларацию составляют по установленной форме.
Фото: Для оформления субсидии среди других документов необходима справка ВПЛ (flickr.com/Национальный банк Украины)
Проверьте важную информацию
Обратите внимание. Размер субсидии зависит от стоимости начисленных коммунальных услуг и уровня дохода семьи (без учета выплаты переселенцам).
Проверьте, где можно узнать, назначили ли вам субсидию. Так, на сайте subsidii.ioc.gov.ua можно проверить статус рассмотрения заявки и размер начисленной субсидии. Чтобы найти заявку, достаточно ввести адрес места вашего проживания.
В конце декабря 2022 стало известно, что в Украине пока не планируют проводить массовые проверки места жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Как отметила вице-премьер Ирина Верещук, государство обязано проконтролировать целевое использование средств, но в правительстве не хотят постоянно проверять людей и ошибочно лишать украинцев нужной им помощи.
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Минреинтеграции было принято решение о том, что проверки места жительства ВПЛ будут проводиться исключительно в случаях, когда поступит обращение правоохранительных органов в органы соцзащиты населения при подозрении неправомерного получения помощи.
О таких проверках граждан должны проинформировать по телефону. Во всех остальных случаях проведение выборочных проверок жилья внутренних переселенцев не допускается.
Также стало известно, что в 2023 году ВПЛ в Украине продолжат автоматически получать помощь от государства.
К слову, выплаты украинским беженцам в Канаде предоставляются единовременно. Но при этом есть возможность получить выплаты и регулярно в течение года. Это возможно в одной из канадских провинций.