Как переселенцам оформить субсидию в 2023 году: алгоритм действий

Переселенцы, сменившие место жительства внутри страны, имеют право на оформление субсидий для оплаты коммунальных услуг там, где они сейчас проживают.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию рассказывает, куда можно обратиться, чтобы оформить субсидию внутриперемещенным лицам.

Как переселенцам оформить субсидию на коммунальные услуги в 2023 году

Переселенцы могут получить субсидию на коммунальные услуги по своему фактическому месту жительства. Следует указать состав домохозяйства в соответствующей декларации, и заключать договор аренды жилья при этом необязательно.

Оформить субсидию можно, выполнив несколько шагов.

Обратитесь в одно из учреждений или оформите субсидию онлайн

Можно лично подать заявку, обратившись в следующие учреждения:

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

одного из сервисных центров Пенсионного фонда Украины;

уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины.

Также можно обратиться онлайн на следующих сервисах:

портал "Дия";

с сайта электронных услуг пенсионного фонда Украины (ПФУ);

скачать на телефон мобильное приложение ПФУ. Он доступен для Android и IOS.

Подготовьте следующие документы:

заявление о назначении субсидии;

декларацию о ваших доходах и расходах;

данные о жильцах домохозяйства;

паспорт гражданина Украины и регистрационный номер карты налогоплательщика;

справку статуса внутренне перемещенного лица.

Заявление и декларацию составляют по установленной форме.

Фото: Для оформления субсидии среди других документов необходима справка ВПЛ (flickr.com/Национальный банк Украины)

Проверьте важную информацию

Обратите внимание. Размер субсидии зависит от стоимости начисленных коммунальных услуг и уровня дохода семьи (без учета выплаты переселенцам).

Проверьте, где можно узнать, назначили ли вам субсидию. Так, на сайте subsidii.ioc.gov.ua можно проверить статус рассмотрения заявки и размер начисленной субсидии. Чтобы найти заявку, достаточно ввести адрес места вашего проживания.

Место жительства ВПЛ пока не будут проверять

В конце декабря 2022 стало известно, что в Украине пока не планируют проводить массовые проверки места жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Как отметила вице-премьер Ирина Верещук, государство обязано проконтролировать целевое использование средств, но в правительстве не хотят постоянно проверять людей и ошибочно лишать украинцев нужной им помощи.

– Минреинтеграции было принято решение о том, что проверки места жительства ВПЛ будут проводиться исключительно в случаях, когда поступит обращение правоохранительных органов в органы соцзащиты населения при подозрении неправомерного получения помощи. О таких проверках граждан должны проинформировать по телефону. Во всех остальных случаях проведение выборочных проверок жилья внутренних переселенцев не допускается.

Также стало известно, что в 2023 году ВПЛ в Украине продолжат автоматически получать помощь от государства.

К слову, выплаты украинским беженцам в Канаде предоставляются единовременно. Но при этом есть возможность получить выплаты и регулярно в течение года. Это возможно в одной из канадских провинций.