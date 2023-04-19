Як отримати тимчасовий захист у Чехії: документи та пільги

Прихисток у Чехії отримали майже пів мільйона українців. Біженці продовжують обирати цю країну – у 2023 році на отримання тимчасового захисту подалися майже 30 тисяч українців.

Які перші кроки для тих, хто тільки їде в цю країну від війни, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Куди звертатися після приїзду до Чехії

Після прибуття до Чехії з метою отримання тимчасового захисту слід повідомити міграційні органи Чехії про свій приїзд. Візу тимчасового захисту можна зробити в одному з регіональних центрів допомоги українцям (KACPU).

У цих центрах оформлюють візу тимчасового захисту терміном до 31 березня 2024 року, у разі потреби допомагають з пошуком житла, отриманням тимчасової матеріальної допомоги, надають безкоштовно медичне страхування на 150 днів. Всі послуги в цих центрах є безкоштовними.

Громадяни України, які прибувають до Чеської Республіки, зобов’язані упродовж 3 днів після приїзду повідомити про своє місце проживання Поліцію у справах іноземців.

Які документи треба мати для тимчасового захисту

Українських біженців у KACPU реєструють за будь-яким документом, що посвідчує особу, навіть протермінованим:

закордонний паспорт;

біометричний закордонний паспорт;

біометрична ID-картка.

Якщо у біженців немає закордонного, внутрішнього паспорту, спершу треба звернутися до посольства України в Празі чи консульства України в Брно для оформлення тимчасового документу посвідчення особи.

У подальшому документи треба виготовити у паспортному сервісі в ДП "Документ" у Празі.

Віза тимчасового захисту в Чехії дає право у будь-який час відвідати або повернутися назад в Україну. Маючи тимчасовий захист, українці також мають право легально працювати в Чехії.

Фото: Біженці в Празі (gettyimages.com)

Якщо українці не хочуть оформяти тимчасовий захист, то можуть перебувати в Чехії 90 днів упродовж 180 днів. В такому разі треба оформити платне медичне страхування.

Що треба знати про житло і виплати для біженців

Якщо необхідно знайти тимчасове житло, можна звернутися до регіонального центру допомоги українцям з проханням про розміщення.

Прага не приймає біженців і направляє у менш завантажені населені пункти. Українців багато також в містах Брно та Плзень.

Українські біженці, які не працевлаштувалися, мають право на отриманням фінансової допомоги. За перший місяць виплачують 5000 крон (8600 грн) на людину в місяць за умови, що біженець не забезпечений безкоштовним проживання, харчування та основними засоби особистої гігієни. Наступні 5 місяців сума така сама – але треба довести, що немає доходів.

Із 7-го місяця сума допомоги змінюється: дитина до 18 років отримуватиме 3490 крон, дорослий – 4 860 крон.

Фото: Біженців направляють у менші населені пункти (gettyimages.com)

Безкоштовна медична допомога доступна у всіх муніципальних лікарнях. Перші 150 днів медичне страхування оплачує держава. Пізніше тільки для вразливих категорій (пенсіонери, неповнолітні) страхування залишатиметься безкоштовним.

Українці з тимчасовим захистом мають є вільний доступ до ринку праці. Працювати можна відразу будь-де без отримання спеціального дозволу.

Нагадаємо, ми писали, у яких країнах залишається найбільше українців.

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