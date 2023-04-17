4 мільйони біженців. В яких країнах залишається найбільше українців

Через рік із початку війни тимчасовим захистом у ЄС користуються 4 млн жителів України. Десять країн Європи надали притулок понад 100 тисячам українських біженців.

У яких країнах найбільше українців із тимчасовим захистом, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на дані Європейської ради.

Вторгнення Росії в Україну у 2022 році змусило мільйони людей шукати притулку в ЄС та сусідніх країнах. ЄС активував директиву про тимчасовий захист – схему надзвичайної ситуації ЄС, яку використовують у виняткових обставинах масового припливу людей, щоб забезпечити негайний та колективний захист переміщених осіб.

Права біженців за схемою тимчасового захисту включають дозвіл на проживання, доступ до ринку праці та житла, медичну допомогу та доступ до освіти для дітей.

"Наразі механізмом тимчасового захисту користуються 4 мільйони жителів України. Дані до березня 2023 року", – йдеться на сайті Євроради.

За даними Євростату, найбільша кількість біженців з України – у трьох країнах ЄС:

Німеччина – 1 034 630 осіб;

Польща – 993 755;

Чехія – 447 830.

Фото: Біженці у Берліні (gettyimages.com)

Також у списку країн, які надали тимчасовий захист понад 100 тисячам жителів України:

Іспанія – 168 970 біженців;

Болгарія – 151 590;

Італія – 148060;

Румунія – 117395;

Нідерланди – 112 700.

Також, за даними Агентства ООН у справах біженців на 11 квітня, Словаччина надала захист 113,7 тис. біженців з України, а Молдова – 106 тис. При цьому, за даними Агентства, всього тимчасовим захистом в Європі скористалися 5 млн жителів України.

Нагадаємо, ми писали, скільки біженців повернуться до України з Польщі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.