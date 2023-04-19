Как получить временную защиту в Чехии: документы и льготы

Убежище в Чехии получили почти полмиллиона украинцев. Беженцы продолжают выбирать эту страну – в 2023 году на получение временной защиты подались почти 30 тысяч украинцев.

Какие первые шаги для тех, кто только едет в эту страну от войны, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Куда обращаться по приезду в Чехию

По прибытии в Чехию с целью получения временной защиты следует уведомить миграционные органы Чехии о своем приезде. Визу временной защиты можно сделать в одном из региональных центров помощи украинцам (KACPU).

В этих центрах оформляют визу временной защиты сроком до 31 марта 2024, в случае необходимости помогают с поиском жилья, получением временной материальной помощи, предоставляют бесплатно медицинское страхование на 150 дней. Все услуги в этих центрах бесплатны.

Граждане Украины, прибывающие в Чешскую Республику, обязаны в течение 3 дней после приезда сообщить о своем местожительстве Полицию по делам иностранцев.

Какие документы нужно иметь для временной защиты

Украинских беженцев в KACPU регистрируют по любому документу, удостоверяющему личность, даже просроченному:

загранпаспорт;

биометрический загранпаспорт;

биометрическая ID-карта.

Если у беженцев нет заграничного, внутреннего паспорта, сначала нужно обратиться в посольство Украины в Праге или консульство Украины в Брно для оформления временного документа удостоверения личности.

В дальнейшем документы нужно изготовить в паспортном сервисе ГП "Документ" в Праге.

Виза временной защиты в Чехии дает право в любое время посетить или вернуться в Украину. Имея временную защиту, украинцы также вправе легально работать в Чехии.

Фото: Беженцы в Праге (gettyimages.com)

Если украинцы не хотят оформлять временную защиту, то могут находиться в Чехии 90 дней в течение 180 дней. В таком случае нужно оформить платное медицинское страхование.

Что нужно знать о жилье и выплатах для беженцев

Если нужно найти временное жилье, можно обратиться в региональный центр помощи украинцам с просьбой о размещении.

Прага не принимает беженцев и направляет в менее загруженные населенные пункты. Украинцев много также в городах Брно и Пльзень.

Нетрудоустроившиеся украинские беженцы имеют право на получение финансовой помощи. За первый месяц выплачивают 5000 крон (8600 грн) на человека в месяц при условии, что беженец не обеспечен бесплатным проживанием, питанием и основными средствами личной гигиены. Следующие 5 месяцев сумма такая же – но нужно доказать, что нет доходов.

С 7-го месяца сумма пособия меняется: ребенок до 18 лет будет получать 3490 крон, взрослый – 4860 крон.

Фото: Беженцев направляют в меньшие населенные пункты (gettyimages.com)

Бесплатная медицинская помощь доступна во всех муниципальных больницах. Первые 150 дней медицинского страхования оплачивает государство. Позже только для уязвимых категорий (пенсионеры, несовершеннолетние) страхование будет оставаться бесплатным.

Украинцы со временной защитой имеют свободный доступ к рынку труда. Работать можно сразу где угодно без получения специального разрешения.

Напомним, мы писали, в каких странах остается больше всего украинцев.

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