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Як отримати 3000 крон за відкриття рахунку в Чехії: умови

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Середа 01 березня 2023 16:06
Як отримати 3000 крон за відкриття рахунку в Чехії: умови Фото: Українські біженці в Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Два чеські банки пропонують бонуси при відкритті рахунків – можна отримати від 1000 до 3 000 крон. Для цього українцям достатньо мати дозвіл на проживання в Чехії.

Як можна отримати кошти, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на radioukrajina.cz.

У двох банках Чехії - Raiffeisenbank та ČSOB – клієнти зможуть отримати винагороду за відкриття рахунку та користування карткою.

Наприклад, при відкритті рахунку в Raiffeisenbank клієнт упродовж наступних 6 місяців отримуватиме бонуси в розмірі 500 крон (841 гривень) за кожний календарний місяць, коли буде розрахунок карткою хоча б 3 рази. Загалом можна отримати до 3000 крон (5047 грн).

Банк відкриває рахунки громадянам України. Для цього достатньо мати документ, що посвідчує особу та дозвіл на проживання.

Як отримати 3000 крон за відкриття рахунку в Чехії: умовиФото: Біженці у Празі (gettyimages.com)

Банк ČSOB пропонує винагороду в 1000 крон при відкритті рахунку. Для цього потрібно також застрахувати свою платіжну картку та протягом 30 днів зайти в мобільний додаток ČSOB Smart. Після цього клієнт отримає бонус на новий аккаунт до 30 квітня 2023 року.

Раніше цей банк запровадив пільгові умови для українців – за відкриття рахунку українці могли знімати гроші з українських карток грошей в мережі його банкоматів без комісії.

Нагадаємо, ми писали, як українські біженці облаштувались у ЄС за рік.

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