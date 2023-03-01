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Как получить 3000 крон за открытие счета в Чехии: условия

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Среда 01 марта 2023 16:06
Как получить 3000 крон за открытие счета в Чехии: условия Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Два чешских банка предлагают бонусы при открытии счетов – можно получить от 1000 до 3000 крон. Для этого украинцам достаточно иметь разрешение на проживание в Чехии.

Как можно получить средства, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на radioukrajina.cz.

В двух банках Чехии – Raiffeisenbank и ČSOB – клиенты смогут получить вознаграждение за открытие счета и пользование картой.

К примеру, при открытии счета в Raiffeisenbank клиент в течение следующих 6 месяцев будет получать бонусы в размере 500 крон (841 гривен) за каждый календарный месяц, когда будет расчет картой хотя бы 3 раза. В общей сложности можно получить до 3000 крон (5047 грн).

Банк открывает счета гражданам Украины. Для этого достаточно иметь документ, удостоверяющий личность и вид на жительство.

Как получить 3000 крон за открытие счета в Чехии: условияФото: Беженцы в Праге (gettyimages.com)

Банк ČSOB предлагает вознаграждение в 1000 крон при открытии счета. Для этого необходимо также застраховать свою платежную карту и в течение 30 дней зайти в мобильное приложение ČSOB Smart. После этого клиент получит бонус на новый аккаунт до 30 апреля 2023 года.

Ранее этот банк ввел льготные условия для украинцев – за открытие счета украинцы могли снимать деньги с украинских карт денег в сети банкоматов без комиссии.

Напомним, мы писали,как украинские беженцы обустроились в ЕС через год.

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