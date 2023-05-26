Як можуть покарати чоловіків, які не повертаються вчасно з-за кордону: пояснення

Один із легальних шляхів виїзду за кордон чоловіків під час війни – як волонтер із реєстрацією в системі "Шлях". Дехто не повертається у зазначений термін 30 днів і залишається в іншій країні.

Яка можуть бути правові наслідки та як повернутися потім, TRAVEL РБК-Україна пояснила адвокат юридичної фірми ACERS Лариса Величко.

В Україні розглядають можливість запровадити кримінальну відповідальність для чоловіків, які незаконно виїхали за кордон і не повернулися. У разі прийняття відповідного закону його дія поширюватиметься на праворушення, які будуть здійснені після набуття чинності нових норм.

Як пояснює юрист, пункт 2-8 "Правил перетинання державного кордону громадянами України" передбачає, що для перетину кордону водіями, які перевозять гуманітарні або медичні вантажі для Збройних сил України, військових формувань чи населення України необхідна реєстрація в системі "Шлях".

Дозвіл на перебування за кордоном за цією системою надається водієві на строк не більше 30 днів. Після закінчення терміну волонтер має обовʼязково повернутися в Україну.

"Законодавством прямо не передбачена кримінальна або адміністративна відповідальність за неповернення водія-волонтера. Однак у разі неповернення такої особи з метою ухилення від своїх обов’язків стосовно мобілізації, можливим є настання кримінальної відповідальності за статтею 336 Кримінального кодексу України – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації осіб з-поміж резервістів в особливий період", – зауважує Лариса Величко.

Це загрожує водіям, якщо орган досудового розслідування доведе, що чоловік мав мотиви ухилитися від призову. Розслідування буде проводитись на підставі усіх наявних доказів.

Фото: Україно-польський кордон (gettyimages.com)

"Крім того, у разі перевищення строків перебування осіб за кордоном та/або зміни мети виїзду за кордон Міністерство інфраструктури та військові адміністрації скасовують своє рішення про виїзд за межі України відповідних осіб протягом 7 робочих днів з моменту встановлення фактів зазначених порушень", – додає фахівець.

У випадку порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію особа може бути притягнена до адміністративної відповідальності за ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проте застосовується дане положення лише за умови складення протоколу та вручення його порушнику.

Також, якщо волонтери порушать строки повернення у 30 днів, то повторно отримати право виїзду буде вже непросто, додає адвокат.

Нагадаємо, ми повідомляли, що чоловіків, які незаконно виїхали з України, після повернення чекає покарання.

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