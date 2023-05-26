Как могут наказать мужчин, которые не возвращаются вовремя из-за границы: объяснение

Один из легальных путей выезда за границу мужчин во время войны – в качестве волонтера с регистрацией в системе "Шлях". Некоторые не возвращаются в указанный срок 30 дней и остаются в другой стране.

Как могут быть правовые последствия и как вернуться потом, TRAVEL РБК-Украина пояснила адвокат юридической фирмы ACERS Лариса Величко.

В Украине рассматривают возможность ввести уголовную ответственность для мужчин, незаконно выехавших за границу и не вернувшихся. В случае принятия соответствующего закона, его действие будет распространяться на правонарушения, которые будут совершены после вступления в силу новых норм.

Как поясняет юрист, пункт 2-8 "Правил пересечения государственной границы гражданами Украины" предусматривает, что для пересечения границы водителями, перевозящими гуманитарные или медицинские грузы для Вооруженных сил Украины, воинских формирований или населения Украины необходима регистрация в системе "Шлях".

Разрешение на пребывание за границей по этой системе предоставляется водителю на срок не более 30 дней. По истечении срока волонтер должен обязательно вернуться в Украину.

"Законодательством прямо не предусмотрена уголовная или административная ответственность за невозвращение водителя-волонтера. Однако в случае невозвращения такого лица с целью уклонения от своих обязанностей по мобилизации, возможно наступление уголовной ответственности по статье 336 Уголовного кодекса Украины – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации лиц из резервистов в особый период", – отмечает Лариса Величко.

Это грозит водителям, если орган досудебного расследования докажет, что у мужчины были мотивы уклониться от призыва. Расследование будет проводиться на основании всех имеющихся доказательств.

Фото: Украино-польская граница (gettyimages.com)

"Кроме того, в случае превышения сроков пребывания лиц за границей и/или изменения цели выезда за границу Министерство инфраструктуры и военные администрации отменяют свое решение о выезде за пределы Украины соответствующих лиц в течение 7 рабочих дней с момента установления фактов указанных нарушений", – добавляет специалист.

В случае нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации лицо может быть привлечено к административной ответственности по ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Однако применяется данное положение только при составлении протокола и вручении его нарушителю.

Также если волонтеры нарушат сроки возврата в 30 дней, то повторно получить право выезда будет уже непросто, добавляет адвокат.

Напомним, мы сообщали, что незаконно выехавших из Украины мужчин после возвращения ждет наказание.

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