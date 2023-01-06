Як і коли ставати на військовий облік переселенцям: деталі

Внутрішньо переміщені особи в Україні мають стати на військовий облік за новим місцем проживання. На це є 7 днів з дати приїзду.
Втім, взяття на облік не означає, що військовозобов'язаним відразу вручать повістки, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал МінРеінтеграції.
Стати на облік у місцевому військкоматі мають всі військовозобов'язані переселенці віком 18 до 60 років. Це треба буде зробити упродовж 7 днів після приїзду.
Перелік категорій військовозобов'язаних громадян, які звільнені від мобілізації, можна знайти у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
До таких категорій належать:
Якщо повістка пришла людям, які не підлягають мобілізації, їм необхідно з’явитися до військкомату та надати документи, які підтверджують статус.
Нагадаємо, ми писали, чи можна під час війни виїхати з України без паспорта.