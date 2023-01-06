Как и когда становиться на военный учет переселенцам: детали

Внутренне перемещенные лица в Украине должны стать на военный учет по новому месту жительства. На это есть 7 дней с даты приезда.
Впрочем, взятие на учет не означает, что военнообязанным сразу вручат повестки, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на телеграмм-канал МинРеинтеграции.
Стать на учет в местном военкомате должны все военнообязанные переселенцы в возрасте от 18 до 60 лет. Это нужно будет сделать в течение 7 дней после приезда.
Перечень категорий военнообязанных граждан, освобожденных от мобилизации, можно найти в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
К таким категориям относятся:
Если повестка пришла людям, которые не подлежат мобилизации, им необходимо явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие статус.
Напомним, мы писали, можно ли во время войны уехать из Украины без паспорта.