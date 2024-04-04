Як доїхати зі Словаччини до України: зручні маршрути і транспорт

Словаччина – одна з країн ЄС, яку українці обирали для тимчасового захисту не лише завдяки умовам перебування, але у зв'язку з близькістю до України. Багато біженців їздять додому владнати справи.

Які маршрути та транспорт можна обрати під час поїздки зі Словаччини до України, РБК-Україна розповідає з посиланням на visitukraine.today.

Які поїзди ходять зі Словаччини до України

Залізницею між Україною та Словаччиною можна доїхати двома рейсами. Поїзд №960 Кошице-Мукачево відправляється щоденно о 08:46. У Чопі зупинка о 12:00/12:40, прибуття до Мукачево о 14:00.

На цей поїзд зручно потрапити, обравши один із таких рейсів:

поїзд R615, який відправляється з Братислави о 22:57 і прибуває до Кошице о 04:41, курсує через Жиліну та Попрад-Татри;

поїзд EN443, який відправляється з Праги о 22:13 і прибуває до Кошице о 08:33;

поїзд EN627, який відправляється з Братислави о 20:27 і прибуває до Кошице о 08:33.

Трохи пізніше за графіком курсує поїзд №962 Кошице-Мукачево. Він відправляється щоденно о 11:46, у Чопі о 14:51/15:32, прибуття до Мукачево о 16:53.

Із Братислави на цей поїзд можна потрапити, обравши один із таких рейсів:

поїзд EX601, який відправляється з Братислави о 05:27 і прибуває до Кошице о 10:53 через Жиліну та Попрад-Татри;

поїзд IC521, який відправляється з Братислави о 06:22 і прибуває до Кошице о 11:40 через Жиліну та Попрад-Татри.

Вартість квитка складає від 9 євро.

У Чопі пасажири можуть пересісти на поїзди до інших міст України – до Київа, Харкова та інших.

Фото: Потяг з Кошице до Мукачево (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Як купити квитки на поїзд зі Словаччини

Поїздка поїздом через кордон має переваги. Зокрема, проходження словацьких та українських митниць займає близько 2 годин. Також подорожі поїздом комфортні. Водночас до недоліків такої поїздки можна віднести можливі затримки в дорозі, через що на пересадки варто закладати більше часу.

Придбати квитки можна онлайн на офіційному сайті УЗ, у мобільному застосунку та через офіційні чат-боти.

Квитки стають доступні у продажу о 08:00 за 20 діб до рейсу. За 1-2 дні до відправлення на сайті з'являються квитки, які повернули пасажири.

Як дістатися зі Словаччини до України автобусом

Між Україною та більшістю країн Європи курсують багато автобусів – рейси є за найпопулярнішими напрямками. Можна скористатися послугами як великих транспортних компаній, так і невеликих перевізників.

Зі Словаччини до України автобуси відправляються з Кошице, Пряшева, Попрада, Жиліни, Трнави та їдуть до більшості українських областей (Закарпатська Львівська, Рівненська, Київська, Полтавська, Харківська).

Пасажирам варто вивчити умови в автобусі та послуги, які пропонує перевізник, почитати відгуки і та розпитати знайомих. Від цього залежатиме комфорт поїздки, яка триватиме приблизно добу.

Вартість квитків залежить від маршруту. Наприклад, поїздка без пересадок від перевізника Flixbus за маршрутом Братислава-Київ обійдеться від 2 300 гривень (55 євро), час у дорозі близько 26 годин.

З Братислави до Ужгорода можна доїхати за 1200-1700 грн (30-40 євро). Час у дорозі – 9-14 годин.

Серед переваг такої поїздки – великий вибір прямих рейсів, не треба буде хвилюватися за пересадки та перенесення багажу. Із недоліків – можуть бути затримки під час перевірки на кордоні.

Фото: Подорож автомобілем (gettyimages.com)

Що треба врахувати при подорожі автомобілем

Відстань між Братиславою та Києвом становить близько 1300 км, тож доїхати в в середньому можна за 14 годин. Така подорож з урахуванням витрат на пальне може обійтися від 170 до 250 євро.

Водіям слід врахувати, що на словацько-українському кордоні працюють три пункти пропуску:

Убля – Малий Березний – пропуск для транспортних засобів та пішоходів;

Вишнє Німецьке – Ужгород – пропуск для транспортних засобів;

Вельке Слеменце – Малі Селменці – пропуск для пішоходів та велосипедистів.

Усі пункти, крім Вельке Слеменце, працюють у цілодобовому режимі. Через Вельке Слеменце можна перетнути кордон з 09:00 до 21:00.

Найбільші черги зазвичай на пункті пропуску Ужгород. Перевірити стан черг на кордоні можна за посиланням.

Плануючи час поїздки, краще обирати першу половину тижня, коли менший пасажиропотік через кордон. У вихідні дні черги зазвичай зростають.

Нагадаємо, ми писали, як зручно дістатися з Румунії до України. Прямих рейсів залізницею немає, тому їхати доводиться із пересадкою через Молдову.

Також ми розповідали, як доїхати із Чехії до України максимально зручно. Подорожувати можна прямим потягом Прага-Чоп або з пересадкою у Перемишлі.

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