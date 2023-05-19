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Як доїхати до польського Хелма з України у 2023 році: маршрути та розклад

Фото: Потяг із Києва до Хелма (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці активно їздять за кордон через Польщу. Один із найзручніших варіантів поїздки – потягом через станцію Хелм.

Скільки людей скористалися маршрутом через цей пересадковий вузол з початку 2023 року, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку "Укрзалізниці".

Від початку 2023 року компанія перевезла 124,6 тисячі пасажирів до польського Хелма та зворотно. Це місто неподалік від кордону з Україною стало повноцінним хабом, куди легко доїхати з України та подорожувати далі – наприклад, до Варшави чи Гданська. Через Хелм проходить 20% всього пасажиропотоку потягів у Польщі.

Із України до Хелма є такі рейси:

  • №93/94 Харків – Хелм (через Київ). Відправка поїзда з Харкова – о 14:07, прибуття до Хелма – о 12:14;
  • №23/24 Київ – Хелм. Поїзд відправляється з Києва о 22:30 і прибуває до Хелма о 12:14;
  • №19/20 Київ – Хелм. Поїзд відправляється з Києва о 18:14 і прибуває до Хелма о 5:00.

Поїзд №19/20 запустили спеціально, щоб розширити можливості українців діставатись Варшави, враховуючи великий попит на квитки на прямий рейс до Варшави. Пасажири після прибуття до Хелма можуть відпочивати у вагонах до 6:30 ранку, а після того пересісти на польський поїзд ІС21010, який відправляється о 7:00 та прибуває до Варшави о 10:12.

Фото: Купе поїзда до Хелма (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Квитки на всі рейси доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів. Квитки на польський поїзд з Хелма до Варшави, можна придбати або заздалегідь онлайн в застосунку польської залізниці PKP. Або ж на пероні у касира – розрахуватись можна готівкою в злотих або карткою будь-якого банку.

Нагадаємо, ми писали, що польська залізниця запустить додаткові поїзди до України.

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