Як доїхати до Німеччини із міст Польщі: маршрути та ціни на квитки

Німеччина приймає найбільшу кількість біженців з України – у країні залишаються понад 1 млн втікачів від війни. Раніше із Польщі в Німеччину курсував безкоштовний поїзд, зараз доступні лише звичайні рейси.

Як можна доїхати із польських міст до Берліна залізницею та скільки коштують квитки на поїзди, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.

На які потяги до Берліна можна сісти у Польщі

Із міст Польщі до столиці Німеччини можна доїхати як поїздами польських залізниць, так і з німецьким перевізником. Наприклад, з польським "PKP Intercity" до Берліна можна дістатися з Варшави, Познані, Гданська (Гдині), Бидгоща чи Перемишля.

Також потягами польської компанії Polregio можна поїхати до Берліна та Любеку зі Щецина, а до Франкфурта, Герліца, Губена – із Зеленої Гури на вихідних.

Також з Польщі є широка мережа маршрутів поїздами німецької залізничної компанії Deutsche Bahn. Можна подорожувати поїздами Інтерсіті та Євросіті.

Фото: Поїзди PKP Intercity (wikimedia.org)

Як доїхати із Перемишля до Берліна

Із Перемишля до Берліна щодня можна сісти на потяг IC "Wawel". Відправляється він о 07:08 і прибуває о 20:10. Ціна квитка – від 164 злотих. Маршрут проходить через станції Ярослав, Жешув, Краків, Катовіце, Глівіце, Ополє, Вроцлав, Любін, Зелену Гуру, Жепін, Франкфурт-на-Одері.

Поїзди між столицями – графік та ціни

Маршрут із Варшави до Берліна проходить через Познань та Франкфурт-на-Одері. Для поїздки можна придбати квитки на такі потяги:

"Sparpreis Europa" від Deutsche Bahn, економ-клас від 132 злотих. Щодня від'їжджає зі станції Варшава Центральна о 04:10, прибуває до Центрального вокзалу Берліна о 11:32.

EIC "Wisła" – щодня відправляються зі станції Варшава Центральна о 06:11, прибувають до головного вокзалу Берліна о 13:32. Вартість квитка – від 188 злотих.

Express InterCity – відправляються зі станції Варшава-Гданська 08:19, прибувають до Берліна о 15:30. Ціна квитка – від 188 злотих.

EIC "Spree/Sprewa" – щодня виїжджають з Варшави о 12:21 та прибувають до Берліну о 19:32. Вартість квитків – від 202 злотих.

Потяги EIC "Varsovia" відправляються з станції Варшава-Гданська до Берліна щодня о 16:14, прибуття о 23:32. Ціна квитків – від 165 злотих.

Фото: Оголошення для біженців на вокзалі у Німеччині (gettyimages.com)

Які є поїзди із Кракова до Берліна

Дістатися до Берліна з Кракова можна прямими потягами Eurocity. Дорога займе близько 7 годин. Середня вартість квитка – 256 злотих, найдешевші можна знайти за 192 злотих. Доступні маршрути потягів IC:

Краків-Головний – Берлін-Ліхтенберг щодня о 05:13, в дорозі 8 годин 39 хв, прибуття о 13:52, з пересадкою в Желіні. Ціна квитка – 370 злотих.

Краків-Головний – Берлін-Ліхтенберг щодня о 06:30, в дорозі 8 годин 32 хв, прибуття о 15:02 з пересадкою на станції Познань-Головний. Ціна – 288 злотих.

Краків-Головний – Берлін-Ліхтенберг щодня о 09:55, в дорозі 7 годин 7 хв прибуття о 17:02, без пересадок. Ціна – 370 злотих.

Краків-Головний – Берлін-Ліхтенберг щодня о 13:15, в дорозі 8 годин 39 хв, прибуття о 21:54, з пересадкою в Желіні. Ціна – 288 злотих.

Краків-Головний – Берлін-Ліхтенберг щодня о 16:23, в дорозі 15 годин 2 хв, прибуття о 7:25, із чотирма пересадками: Вроцлав Головний, Венглінець, Герліц, Котбус Хауптбанхоф. Ціна – 216 злотих.

Як доїхати з Триміста до німецької столиці

Із Гданська найдешевший варіант подорожі до Берліна – потягом "Sparpreis Europa" Deutsche Bahn за ціною від 132 злотих. Середня вартість квитка з Гданська до Берліна – близько 323 злотих, найдешевше можна знайти за 317 злотих. Також цим маршрутом курсують потяги IC та ЕС:

Гданськ-Головний – Берлін-Ліхтенберг щодня о 05:12, в дорозі 6 годин 50 хв, прибуття о 12:02, з пересадкою – Познань-Головний. Ціна – 331 злотих.

Гданськ-Головний – Берлін-Ліхтенберг щодня о 6:22, в дорозі 7 годин 30 хв, прибуття о 13:52, з пересадкою – Збоншинек. Ціна – 331 злотих.

Гданськ-Головний – Берлін-Ліхтенберг щодня о 14:15, в дорозі 7 годин 39 хв, прибуття о 21:54, з пересадкою – Збоншинек. Ціна – 359 злотих.

Гданськ-Головний – Берлін-Ліхтенберг щодня о 9:23, в дорозі 5 годин 39 хв, прибуття о 15:02, без пересадок. Ціна – 422 злотих.

Із Гдині до Берліна щодня можна доїхати поїздом IC "Gedania". Виїзд о 08:58, час у дорозі – 6 годин 3 хв. Ціна квитка – від 201 злотих. Маршрут проходить через Сопот, Гданськ, Тчев, Бидгощ, Познань, Жепін, Франкфурт-на-Одері.

Фото: Залізничний вокзал у Вроцлаві (unsplash.com/yevheniia)

Які є потяги із Вроцлава до Берліна

Із Вроцлава до німецької столиці можна дістатися потягами ЕС та ІС:

Вроцлав-Головний – Берлін-Ліхтенберг щодня о 5:20, в дорозі 4 години 29 хв, прибуття о 4:49, без пересадок. Ціна – 155 злотих.

Вроцлав-Головний – Берлінський головний вокзал щодня о 19:46, в дорозі 11 годин 39 хв, прибуття о 7:25, пересадки: Венглінець, Станція Герліц, Котбус Хауптбанхоф. Ціна – 204 злотих.

Вроцлав-Головний – Берлін-Ліхтенберг щодня о 5:51, в дорозі 6 годин 11 хв, прибуття о 12:02, пересадки: Зелена Гура, Жепін. Ціна – 276 злотих.

Вроцлав-Головний – Берлін-Ліхтенберг щодня о 9:06, в дорозі 4 години 46 хв, прибуття о 13:52, одна пересадка – Жепін. Ціна – 304 злотих.

Вроцлав-Головний – Берлін-Ліхтенберг щодня о 06:54 та 9:41 в дорозі в середньому – 5 годин 15 хв, прибуття о 12:02 та 15:02, одна пересадка – Познань-Головний. Ціна – 320 злотих.

Вроцлав-Головний – Берлін щодня о 05:20, прибуття о 10:02. Вартість квитків – від 70 злотих. Маршрут потяга через станції Легніца, Любін, Глогув, Зелена Гура, Жепін, Франкфурт-на-Одері.

Інші рейси мають кілька пересадок, а ціна квитків досягає 896 злотих.

Як можна доїхати до столиці Німеччини з Познані

Зі станції Познань-Головний до станції Берлін-Ліхтенберг щодня відправляються потяги ІС: о 7:20, 9:16, 11:20, 12:20, 15:20, 19:20. Час у дорозі в середньому – 2 години 35 хв, без пересадок, ціна квитка – від 183 до 336 злотих.

Нагадаємо, ми писали, що до Варшави запустять стандартні українські поїзди.

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