Как доехать в Германию из городов Польши: маршруты и цены на билеты

Германия принимает наибольшее количество беженцев из Украины – в стране остаются более 1 млн бежавших от войны. Ранее из Польши в Германию курсировал бесплатный поезд, сейчас доступны только обычные рейсы.

Как можно доехать из польских городов в Берлин по железной дороге и сколько стоят билеты на поезда, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

На какие поезда в Берлин можно сесть в Польше

Из городов Польши в столицу Германии можно доехать как на поездах польских железных дорог, так и с немецким перевозчиком. Например, с польским "PKP Intercity" в Берлин можно добраться из Варшавы, Познани, Гданьска (Гдыни), Быдгоща или Перемышля.

Также поездами польской компании Polregio можно поехать в Берлин и Любек из Щецина, а во Франкфурт, Герлиц, Губен – из Зеленой Гуры на выходных.

Также из Польши есть широкая сеть маршрутов поездами немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn. Можно путешествовать на поездах Интерсити и Евросити.

Фото: Поезда PKP Intercity (wikimedia.org)

Как доехать из Перемышля в Берлин

Из Перемышля в Берлин каждый день можно сесть на поезд IC "Wawel". Отправляется он в 07:08 и прибывает в 20:10. Цена билета – от 164 злотых. Маршрут проходит через станции Ярослав, Жешув, Краков, Катовице, Гливице, Ополе, Вроцлав, Любин, Зеленую Гуру, Жепин, Франкфурт-на-Одере.

Поезда между столицами – график и цены

Маршрут из Варшавы в Берлин проходит через Познань и Франкфурт-на-Одере. Для поездки можно приобрести билеты на следующие поезда:

"Sparpreis Europa" от Deutsche Bahn, эконом-класс от 132 злотых. Ежедневно вызжает со станции Варшава Центральная в 04:10, прибывает к Центральному вокзалу Берлина в 11:32.

EIC "Wisła" – ежедневно отправляются со станции Варшава Центральная в 06:11, прибывают на главный вокзал Берлина в 13:32. Стоимость билета – от 188 злотых.

Express InterCity – отправляются со станции Варшава-Гданьска 08:19, прибывают в Берлин в 15:30. Цена билета – от 188 злотых.

EIC "Spree/Sprewa" – ежедневно выезжают из Варшавы в 12:21 и прибывают в Берлин в 19:32. Стоимость билетов – от 202 злотых.

Поезда EIC "Varsovia" отправляются со станции Варшава-Гданьска в Берлин ежедневно в 16:14, прибытие в 23:32. Цена билетов – от 165 злотых.

Фото: Объявление для беженцев на вокзале в Германии (gettyimages.com)

Какие есть поезда из Кракова в Берлин

Добраться до Берлина из Кракова можно прямыми поездами Eurocity. Дорога займет около 7 часов. Средняя стоимость билета – 256 злотых, самые дешевые можно найти за 192 злотых. Доступные маршруты поездов IC:

Краков-Главный – Берлин-Лихтенберг каждый день в 05:13, в пути 8 часов 39 мин, прибытие в 13:52, с пересадкой в Желине. Цена билета – 370 злотых.

Краков-Главный – Берлин-Лихтенберг ежедневно в 06:30, в пути 8 часов 32 мин, прибытие в 15:02 с пересадкой на станции Познань-Главный. Цена – 288 злотых.

Краков-Главный – Берлин-Лихтенберг ежедневно в 09:55, в пути 7 часов 7 мин. прибытие в 17:02, без пересадок. Цена – 370 злотых.

Краков-Главный – Берлин-Лихтенберг ежедневно в 13:15, в пути 8 часов 39 мин, прибытие в 21:54, с пересадкой в Желине. Цена – 288 злотых.

Краков-Главный – Берлин-Лихтенберг ежедневно в 16:23, в пути 15 часов 2 мин, прибытие в 7:25, с четырьмя пересадками: Вроцлав Главный, Венглинец, Герлиц, Котбус Хауптбанхоф. Цена – 216 злотых.

Как доехать из Труймяста в немецкую столицу

Из Гданьска самый дешевый вариант поездки в Берлин – на поезде "Sparpreis Europa" Deutsche Bahn по цене от 132 злотых. Средняя стоимость билета из Гданьска в Берлин – около 323 злотых, дешевле всего можно найти за 317 злотых. Также по этому маршруту курсируют поезда IC и ЕС:

Гданьск-Главный – Берлин-Лихтенберг ежедневно в 05:12, в пути 6 часов 50 мин, прибытие в 12:02, с пересадкой – Познань-Главный. Цена – 331 злотых.

Гданьск-Главный – Берлин-Лихтенберг ежедневно в 6:22, в пути 7 часов 30 мин, прибытие в 13:52, с пересадкой – Збоншинек. Цена – 331 злотых.

Гданьск-Главный – Берлин-Лихтенберг ежедневно в 14:15, в пути 7 часов 39 мин, прибытие в 21:54, с пересадкой – Збоншинек. Цена – 359 злотых.

Гданьск-Главный – Берлин-Лихтенберг ежедневно в 9:23, в пути 5 часов 39 мин, прибытие в 15:02, без пересадок. Цена – 422 злотых.

Из Гдыни в Берлин каждый день можно доехать поездом IC "Gedania". Выезд в 08:58, время в пути – 6 часов 3 мин. Цена билета – от 201 злотых. Маршрут проходит через Сопот, Гданьск, Тчев, Быдгощ, Познань, Жепин, Франкфурт-на-Одере.

Фото: Железнодорожный вокзал во Вроцлаве (unsplash.com/yevheniia)

Какие есть поезда из Вроцлава в Берлин

Из Вроцлава в немецкую столицу можно добраться поездами ЕС и ИС:

Вроцлав-Главный – Берлин-Лихтенберг каждый день в 5:20, в пути 4 часа 29 мин, прибытие в 4:49, без пересадок. Цена – 155 злотых.

Вроцлав-Главный – Берлинский главный вокзал каждый день в 19:46, в пути 11 часов 39 мин, прибытие в 7:25, пересадки: Венглинец, Станция Герлиц, Котбус Хауптбанхоф. Цена – 204 злотых.

Вроцлав-Главный – Берлин-Лихтенберг каждый день в 5:51, в пути 6 часов 11 мин, прибытие в 12:02, пересадки: Зеленая Гура, Жепин. Цена – 276 злотых.

Вроцлав-Главный – Берлин-Лихтенберг каждый день в 9:06, в пути 4 часа 46 мин, прибытие в 13:52, одна пересадка – Жепин. Цена – 304 злотых.

Вроцлав-Главный – Берлин-Лихтенберг ежедневно в 06:54 и 9:41 в пути в среднем – 5 часов 15 мин, прибытие в 12:02 и 15:02, одна пересадка – Познань-Главный. Цена – 320 злотых.

Вроцлав-Главный – Берлин каждый день в 05:20, прибытие в 10:02. Стоимость билетов – от 70 злотых. Маршрут поезда через станции Легница, Любин, Глогув, Зеленая Гура, Жепин, Франкфурт-на-Одере.

Остальные рейсы имеют несколько пересадок, а цена билетов достигает 896 злотых.

Как можно доехать до столицы Германии из Познани

Со станции Познань-Главный до станции Берлин-Лихтенберг ежедневно отправляются поезда ИС: в 7:20, 9:16, 11:20, 12:20, 15:20, 19:20. Время в пути в среднем – 2 часа 35 мин, без пересадок, цена билета – от 183 до 336 злотых.

Напомним, мы писали, что в Варшаву запустят стандартные украинские поезда.

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