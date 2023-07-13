Як доїхати безкоштовно, якщо запізнилися на поїзд у Перемишлі: алгоритм дій

Поїзди з України до Польщі нерідко приходять із запізненням на польські станції. Пасажири також можуть затриматись на паспортному контролі.
Що робити українцям, якщо вони не встигли на польський потяг у Перемишлі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.
Час затримки поїзда в дорозі з України до Польщі може становити й 2 години. А прикордонний контроль для останніх вагонів поїзда з України у Перемишлі може зайняти години.
Пасажирам, які не встигають у таких випадках пересісти на польський потяг, не потрібно купувати новий квиток. Як дістатися до пункту призначення безкоштовно, розповів редактор польського видання Inpoland.net.pl Олександр Мартинюк.
Пасажирам варто звернутися до каси вокзалу у Перемишлі для безкоштовного переоформлення квитка. Алгоритм дій такий:
Можна поїхати одним із найближчих поїздів, навіть якщо всі місця зайняті. Польські залізниці PKP дозволяють перевезення пасажирів без місця. Це означає, що можна розташуватися в коридорі стоячи або зайняти тимчасово вільне місце.
Також пасажиру в касі можуть запропонувати почекати та поїхати поїздом, де гарантовано є місця.
Нагадаємо, ми писали, як повернути квитки на потяги "Укрзалізниці" та отримати всі гроші.
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