Как доехать бесплатно, если опоздали на поезд в Перемышле: алгоритм действий

Поезда из Украины в Польшу нередко приходят с опозданием на польские пересадочные станции. Пассажиры также могут задержаться на паспортном контроле.
Что делать украинцам, если они не успели на польский поезд в Перемышле, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.
Время задержки поезда в дороге из Украины в Польшу может составлять и часа. А пограничный контроль для последних вагонов поезда из Украины в Перемышле может занять часы.
Пассажирам, которые не успевают в таких случаях пересесть на польский поезд, не нужно покупать новый билет. Как доехать до пункта назначения бесплатно, рассказал редактор польского издания Inpoland.net.pl Александр Мартынюк.
Пассажирам стоит обратиться в кассу вокзала в Перемышле для бесплатного переоформления билета. Алгоритм действий такой:
Можно поехать на одном из ближайших поездов, даже если все места заняты. Польские железные дороги PKP разрешают перевозку пассажиров без места. Это значит, что можно расположиться в коридоре стоя или занять временно свободное место.
Также пассажиру в кассе могут предложить подождать и поехать поездом, где гарантированно есть места.
Напомним, мы писали, как вернуть билеты на поезда "Укрзализныци" и получить все деньги.
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