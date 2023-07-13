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Як доїхати безкоштовно, якщо запізнилися на поїзд у Перемишлі: алгоритм дій

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Четвер 13 липня 2023 17:08
Як доїхати безкоштовно, якщо запізнилися на поїзд у Перемишлі: алгоритм дій Фото: Поїзд "Укрзалізниці" у Перемишлі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Поїзди з України до Польщі нерідко приходять із запізненням на польські станції. Пасажири також можуть затриматись на паспортному контролі.

Що робити українцям, якщо вони не встигли на польський потяг у Перемишлі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

Час затримки поїзда в дорозі з України до Польщі може становити й 2 години. А прикордонний контроль для останніх вагонів поїзда з України у Перемишлі може зайняти години.

Пасажирам, які не встигають у таких випадках пересісти на польський потяг, не потрібно купувати новий квиток. Як дістатися до пункту призначення безкоштовно, розповів редактор польського видання Inpoland.net.pl Олександр Мартинюк.

Пасажирам варто звернутися до каси вокзалу у Перемишлі для безкоштовного переоформлення квитка. Алгоритм дій такий:

  • повідомити касира про запізнення на пересадку через затримку поїзда або тривале проходження контролю у Перемишлі;
  • пред'явити квиток "Укрзалізниці" та квиток на польський потяг, можна показати електронну версію;
  • у касі отримати довідку, яка дозволить їхати наступним польським поїздом;
  • кондуктору у вагоні показати і довідку, і квиток на поїзд, на який не встигли.

Можна поїхати одним із найближчих поїздів, навіть якщо всі місця зайняті. Польські залізниці PKP дозволяють перевезення пасажирів без місця. Це означає, що можна розташуватися в коридорі стоячи або зайняти тимчасово вільне місце.

Як доїхати безкоштовно, якщо запізнилися на поїзд у Перемишлі: алгоритм дійФото: Довідка про запізнення поїзда у Перемишлі (avianews.com/Олександр Мартинюк)

Також пасажиру в касі можуть запропонувати почекати та поїхати поїздом, де гарантовано є місця.

Нагадаємо, ми писали, як повернути квитки на потяги "Укрзалізниці" та отримати всі гроші.

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