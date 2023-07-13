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Как доехать бесплатно, если опоздали на поезд в Перемышле: алгоритм действий

Новина українською →
Четверг 13 июля 2023 17:08
Как доехать бесплатно, если опоздали на поезд в Перемышле: алгоритм действий Фото: Поезд "Укрзализныци" в Перемышле (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Поезда из Украины в Польшу нередко приходят с опозданием на польские пересадочные станции. Пассажиры также могут задержаться на паспортном контроле.

Что делать украинцам, если они не успели на польский поезд в Перемышле, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

Время задержки поезда в дороге из Украины в Польшу может составлять и часа. А пограничный контроль для последних вагонов поезда из Украины в Перемышле может занять часы.

Пассажирам, которые не успевают в таких случаях пересесть на польский поезд, не нужно покупать новый билет. Как доехать до пункта назначения бесплатно, рассказал редактор польского издания Inpoland.net.pl Александр Мартынюк.

Пассажирам стоит обратиться в кассу вокзала в Перемышле для бесплатного переоформления билета. Алгоритм действий такой:

  • сообщить кассиру об опоздании на пересадку из-за задержки поезда или долгого прохождения контроля в Перемышле;
  • предъявить билет "Укрзализныци" и билет на польский поезд, можно показать электронную версию;
  • в кассе получить справку, которая позволит ехать на следующем польском поезде;
  • кондуктору в вагоне показать и справку, и билет на поезд, на который не успели.

Можно поехать на одном из ближайших поездов, даже если все места заняты. Польские железные дороги PKP разрешают перевозку пассажиров без места. Это значит, что можно расположиться в коридоре стоя или занять временно свободное место.

Как доехать бесплатно, если опоздали на поезд в Перемышле: алгоритм действийФото: Справка об опоздании поезда в Перемышле (avianews.com/Александр Мартынюк)

Также пассажиру в кассе могут предложить подождать и поехать поездом, где гарантированно есть места.

Напомним, мы писали, как вернуть билеты на поезда "Укрзализныци" и получить все деньги.

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