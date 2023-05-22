Як дістатися до аеропорту Краків із Києва та Львова: зручні маршрути залізницею

Під час війни українці можуть подорожувати літаками лише з аеропортів інших країн. Один із найзручніших варіантів – Краків у Польщі.
Ці повітряні ворота мають найширшу мережу маршрутів у Польщі після аеропорту Варшави, а дістатися туди можна залізницею з Києва, Львова та інших українських міст, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.
Прямого потяга до аеропорту з України немає, тому доведеться купувати квитки на 3 поїзда і робити дві пересадки. Наприклад: із Києва, Львова, Одеси, Харкова чи Запоріжжя до Перемишля. У Польщі – поїзд PKP до Кракова. Далі – електричкою Koleje Małopolskie до аеропорту Краків.
З України до Польщі є поїзди за таким графіком:
Зі Львова до Перемишля можна дістатися поїздами, які курсують з інших міст України в Перемишль. Укрзалізниця у своїй системі бронювання Перемишль називає Пшемисль.
Слід врахувати, що поїзди до Перемишля часто затримуються на 2 години. Також на станції треба буде пройти паспортний контроль. Тому для пересадки на поїзд до Кракова слід мати "в запасі" принаймні 3 години.
Польськими поїздами PKP Intercity (intercity.pl) можна їхати з Перемишля до Кракова кожні 1-2 години із 4 до 19 години. Час у дорозі складає 3 години, ціна квитка – 50-80 злотих (444-710 грн). Квиток необхідно купувати зі станції Przemyśl Główny до станції Krakow Główny.
Також із головного вокзалом Кракова Krakow Główny до аеропорту Краків електрички Koleje Małopolskie курсують кожні півгодини. Доїхати можна за 17 хвилин. Ціна квитка – 17 злотих (151 грн). Купити квиток можна на офіційному сайті kolejemalopolskie.com.pl. Назви станцій – Krakow Główny та Krakow Lotnisko.
Рекомендується планувати подорож так, щоб від прибуття в аеропорт до вильоту літака було не менше 4-5 годин.
Якщо подорожувати в аеропорт Кракова, щоб полетіти в Стамбул Turkish Airlines рейсом о 17:10, то маршрут буде таким:
Нагадаємо, ми писали, як доїхати до польського Хелма з України у 2023 році.
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