Как добраться в аэропорт Краков из Киева и Львова: удобные маршруты по железной дороге

Во время войны украинцы могут путешествовать в самолетах только из аэропортов других стран. Один из самых удобных вариантов – Краков в Польше.
Эти воздушные ворота имеют самую широкую сеть маршрутов в Польше после аэропорта Варшавы, а добраться туда можно по железной дороге из Киева, Львова и других украинских городов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.
Прямого поезда в аэропорт из Украины нет, поэтому придется покупать билеты на 3 поезда и делать две пересадки. Например: из Киева, Львова, Одессы, Харькова или Запорожья до Перемышля. В Польше – поезд PKP в Краков. Дальше – электричкой Koleje Małopolskie в аэропорт Краков.
Из Украины в Польшу есть поезда по следующему графику:
Из Львова в Перемышль можно добраться поездами, которые курсируют из других городов Украины в Перемышль. Укрзализныця в своей системе бронирования Перемышль называет Пшемысль.
Следует учесть, что поезда в Перемышль часто задерживаются на 2 часа. Также на станции предстоит пройти паспортный контроль. Поэтому для пересадки на поезд в Краков следует иметь "в запасе" как минимум 3 часа.
На польских поездх PKP Intercity (intercity.pl) можно ехать из Перемышля в Краков каждые 1-2 часа с 4 до 19 часов. Время в пути составляет 3 часа, цена билета – 50-80 злотых (444-710 грн). Билет необходимо покупать от станции Przemyśl Główny до станции Krakow Główny.
Также с главного вокзалом Кракова Krakow Główny в аэропорт Краков электрички Koleje Małopolskie курсируют каждые полчаса. Доехать можно за 17 минуи. Цена билета – 17 злотых (151 грн). Купить билет можно на официальном сайте kolejemalopolskie.com.pl. Названия станций – Krakow Główny и Krakow Lotnisko.
Рекомендуется планировать поездку так, чтобы от прибытия в аэропорт до вылета самолета было не менее 4-5 часов.
Если путешествовать в аэропорт Кракова, чтобы полететь в Стамбул Turkish Airlines рейсом в 17:10, то маршрут будет следующим:
Напомним, мы писали, как доехать до польского Хелма из Украины в 2023 году.
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