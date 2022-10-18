Із місцевих фондів. Як переселенцям стати в чергу на житло

Багато українців втратили своє житло внаслідок військових дій – ніде жити переселенцям з окупованих регіонів та тим, у кого будинки й квартири зруйновані.

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати тимчасове житло від держави. Як це зробити, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на apostrophe.ua.

Українці, якіим ніде жити, можуть стати в чергу на отримання тимчасового житла. Як відбувається його надання, прописано у постанові уряду № 495 від 29 квітня 2022 року "Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб".

Сім'ї переселенців можуть претендувати на житлові приміщення із місцевих фондів. В таких випадках діють норми – має бути виділено не менше 6 кв. м на одну особу.

Фото: Переселенці в Запоріжжі (gettyimages.com)

Для того, щоб стати на облік (в чергу) на отримання тимчасового житла, треба надати такі документи:

копії документів, що посвідчують особу і громадянство України;

копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік як ВПО та за наявності копії відповідних довідок членів сім’ї;

копії документів про родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника);

копія "ідентифікаційного номера" платника податків;

копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні житлових приміщень із фонду. Факт знищення або пошкодження житла підтверджується заявою заявника та членів його сім’ї.

Якщо людина не може звернутися особисто, за неї це можуть зробити представники за довіреністю.

Рішення про взяття внутрішньо переміщеної особи на облік або про відмову приймає уповноважений орган, який здійснює взяття на облік протягом одного робочого дня після подання заяви.

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