Из местных фондов. Как переселенцам стать в очередь на жилье

Многие украинцы потеряли свое жилье в результате военных действий – негде жить переселенцам из оккупированных регионов и тем, у кого дома и квартиры разрушены.
Внутри перемещенные лица могут получить временное жилье от государства. Как это сделать, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на apostrophe.ua.
Украинцы, которым негде жить, могут встать в очередь на получение временного жилья. Как происходит его предоставление, прописано в постановлении правительства №495 от 29 апреля 2022 года "Некоторые меры по формированию фондов жилья, предназначенного для временного проживания внутренне перемещенных лиц".
Семьи переселенцев могут претендовать на жилые помещения из местных фондов. В таких случаях действуют нормы – должно быть выделено не менее 6 кв. м на одного человека.
Фото: Переселенцы в Запорожье (gettyimages.com)
Для того чтобы стать на учет (в очередь) на получение временного жилья, нужно предоставить следующие документы:
Если человек не может обратиться лично, за него это могут сделать представители по доверенности.
Решение о взятии внутренне перемещенного лица на учет или об отказе принимает уполномоченный орган, который осуществляет взятие на учет в течение одного рабочего дня после подачи заявления.
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