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Из местных фондов. Как переселенцам стать в очередь на жилье

Фото: Временное размещение переселенцев в школах Львовской области (УНИАН)
Автор: Ольга Маджумдар

Многие украинцы потеряли свое жилье в результате военных действий – негде жить переселенцам из оккупированных регионов и тем, у кого дома и квартиры разрушены.

Внутри перемещенные лица могут получить временное жилье от государства. Как это сделать, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на apostrophe.ua.

Украинцы, которым негде жить, могут встать в очередь на получение временного жилья. Как происходит его предоставление, прописано в постановлении правительства №495 от 29 апреля 2022 года "Некоторые меры по формированию фондов жилья, предназначенного для временного проживания внутренне перемещенных лиц".

Семьи переселенцев могут претендовать на жилые помещения из местных фондов. В таких случаях действуют нормы – должно быть выделено не менее 6 кв. м на одного человека.

Фото: Переселенцы в Запорожье (gettyimages.com)

Для того чтобы стать на учет (в очередь) на получение временного жилья, нужно предоставить следующие документы:

  • копии документов, удостоверяющих личность и гражданство Украины;
  • копия справки внутренне перемещенного лица о взятии на учет как ВПЛ и при наличии копии соответствующих справок членов семьи;
  • копии документов о родственных отношениях заявителя и всех членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, удостоверение опекуна или попечителя);
  • копия "идентификационного номера" налогоплательщика;
  • копии документов, подтверждающих основания приоритетности в предоставлении жилых помещений из фонда. Факт уничтожения или повреждения жилья подтверждается заявлением заявителя и членов его семьи.

Если человек не может обратиться лично, за него это могут сделать представители по доверенности.

Решение о взятии внутренне перемещенного лица на учет или об отказе принимает уполномоченный орган, который осуществляет взятие на учет в течение одного рабочего дня после подачи заявления.

Напомним, мы писали, украинцы получат выплаты от ООН накануне зимы.

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жилье для переселенцев