Із мільйонів діамантів. Середньовічне місто в Баварії, побудоване у центрі кратера

Одне з найнезвичайніших історичних міст Німеччини — південне місто Нердлінген, розташоване на півдні країни — у Баварії між Штутгартом та Мюнхеном.

Місто відоме тим, що навколо нього досі збереглася стара оборонна стіна, а при її будівництві використовувалося безліч мікрометеоритних алмазів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Travel.

Сьогодні Нердлінген — одна з ключових локацій на так званій Романтичній дорозі, відомому туристичному маршруті. Це маршрут автомобільної подорожі, що проходить більшість цікавих місць у південній Німеччині. Якщо ви перебуваєте в Німеччині, не пропустіть можливість тут побувати.

Кратер Нордлінгер-Райс та мільйони алмазів

Близько 15 мільйонів років тому, у період міоцену, тут упав метеорит діаметром близько кілометра. Вчені вважають, що він зіштовхнувся із землею на швидкості близько 70 000 км/год. Внаслідок його падіння виник кратер, який назвали Нордлінгер Райс. Його контури візуально можна розглянути сьогодні.

Фото: Місто Нордлінген побудували прямо у западині кратера (Wikipedia.org)

Найцікавіше тут полягає в тому, що метеорит упав прямо на родовище графіту, і в цій місцевості в результаті утворилися мільйони крихітних цінних каменів — близько 72 000 тонн мікроалмазів. Вони маленькі, і мають діаметр менше 0,2 міліметрів, тому зробити з них, наприклад, намисто просто неможливо.

Вже коли ці землі заселили люди, місто Нордлінген збудували прямо у западині кратера. Щоб звести споруди, ще в Середньовіччі використовували мікроалмази, що знаходяться поруч. В результаті стіни будівель до сьогодні буквально сяють і переливаються.

Фото: Архітектура Нердлінгена (wikipedia.org)

Історики кажуть: у той період жителі Нердлінгена, видобуваючи камінь, зовсім не підозрювали, що будують своє місто посеред метеоритного кратера. Сьогодні кратер є одним з найбільш вивчених у світі, і його навіть використовували при підготовці до місії "Аполлон".

Що подивитись і чим зайнятися в Нердлінгені

Тут варто піднятися на вершину церкви Святого Георгія і насолодитися чудовим видом на місто. Помилуйтеся і церквою — її 90-метровий шпиль зроблений з кварцу. На вершині відвідувачі можуть розглянути здалеку кільце кратера.

Також, звісно, тут є музей кратера Райса. У ньому також демонструється місячний камінь із місії Аполлон-16. Музей знаходиться в середньовічному кварталі гарбарів, і сам квартал теж цікаве місце для прогулянок: тут збереглося багато автентичних історичних об'єктів.

Музеї Нердлінгена:

Музей кратера Риса;

Баварський залізничний музей;

Міський музей Нердлінгена (Stadtmuseum);

Музей Аугенбліка;

Музей міської стіни (Stadtmauermuseum);

Баварський залізничний музей.

Відео: Види Нердлінгена (youtube.com/ Bassam9M)

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