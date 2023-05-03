Із меблями та технікою. Скільки коштує оренда житла в містах Німеччини

Німеччина продовжує надавати прихисток українцям, які тікають від війни. Разом із тимчасовим захистом біженці отримують житло – в багатьох випадках влада оплачує оренду квартир.

Скільки коштує орендувати житло в різних містах Німеччини в 2023 році, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrainianingermany.de.

Які є типи орендованого житла в Німеччині

Орендувати житло у Німеччині можна за ціною від 400 євро. Вартість залежить від розташування, площі, зручностей.

У цій країні можна орендувати квартиру, місце в "житловій спілці" та чи "особистих апартаментах". Житлова спілка – це аналог комунальних квартир зі спільною кухнею та санвузлом. Такий варіант коштує 500-600 євро на місяць.

Квартири-студії малої площі – це "особисті апартаменти". За таке житло доведеться віддавати приблизно 900 євро на місяць.

Повноцінна однокімнатна квартира з меблями коштує 1000 євро на місяць.

Фото: Особисті апартаменти невеликої площі (pixabay.com)

У яких містах найдорожче та найдешевше житло

Найдорожча оренда житла в столиці Баварії, Мюнхені. Це місто на 16-місці серед 20 найдорожчих міст Європи. Умебльована кімната коштує 600-700 євро на місяць.

Слідом за Мюнхеном йдуть Гамбург, Франкфурт і Берлін. В цих містах окрема кімната може коштувати близько 500 євро на місяць.

Найдешевшу оренду кімнат можна знайти у регіоні Саксонія-Ангальт. Наприклад, в Магдебурзі кімната коштує 200-300 євро на місяць. Трохи дорожчі міста Ерфурт, Падерборн та Лейпциг. Там оренда обійдеться в 305-320 євро.

Скільки коштує оренда житла у великих містах

Найбільше пропозицій житла у столиці. У середньому в Берліні можна знайти до 4000 оголошень. Орендувати квартиру в Берліні можна за ціною від 700 євро до 3500 євро. Найчастіше комунальні платежі входять у вартість оренди.

Фото: Житло у Франкфурті (pixabay.com)

У Мюнхені середні ціни на оренду на 40% вищі, ніж у Берліні. Умебльована квартира в гарному районі обійдеться від 1000 євро. Загалом вартість оренди 600- 6000 тисяч євро.

У середньому за квартиру в 25 кв. м включно з комунальними платежами доведеться викласти 1300 євро. Більшість квартир після ремонту, з сучасними меблями, телевізором, технікою.

Гамбург – друге за розміром місто Німеччини та найбільший морський порт країни. Оренда квартири разом з комунальними платежами обійдеться від 400 до 7000 євро. Середня вартість оренди за мебльовану квартиру в Гамбурзі становить 1500 євро у гарному районі та 1000 євро – у більш дешевшому.

Частіше там можна знайти оголошення про здачу в оренду студії з усім необхідним приладдям.

Лейпциг вважають одним з найкомфортніших міст для життя. Житло там відносно доступне. Ціни можуть становити як 1000 євро, так і 3000. Однокімнатну квартиру можна знайти за 400-550 євро без врахування комунальних платежів.

У Франкфурті є чимало гарних студій, двох- чи трикімнатних квартир. Доступні варіанти є у самому центрі та в зелених передмістях. Мебльовані квартири у Франкфурті коштують від 700 євро за найдешевший варіант до 2000 євро за квартиру в центрі міста з декількома спальнями. Залежно від зручностей, кількості кімнат та меблів ціна може вирости до 7000 євро.

Нагадаємо, ми писали, де у Польщі залишилися недорогі квартири.