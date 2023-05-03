С мебелью и техникой. Сколько стоит аренда жилья в городах Германии

Германия продолжает предоставлять убежище украинцам, бежавшим от войны. Вместе со временной защитой беженцы получают жилье – во многих случаях власти оплачивают аренду квартир.

Сколько стоит арендовать жилье в разных городах Германии в 2023 году, TRAVEL РБК-Украина рассазывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Какие есть типы арендованного жилья в Германии

Арендовать жилье в Германии можно по цене от 400 евро. Стоимость зависит от расположения, площади, удобств.

В этой стране можно арендовать квартиру, место в "жилищном союзе" и "личных апартаментах". Жилищный союз – это аналог коммунальных квартир с общей кухней и санузлом. Такой вариант стоит 500–600 евро в месяц.

Квартиры-студии малой площади – это "личные апартаменты". За такое жилье придется отдавать около 900 евро в месяц.

Полноценная однокомнатная квартира с мебелью стоит 1000 евро в месяц.

Фото: Личные апартаменты небольшой площади (pixabay.com)

В каких городах самое дорогое и дешевое жилье

Самая дорогая аренда жилья в столице Баварии, Мюнхене. Это город на 16-месте среди 20 самых дорогих городов Европы. Меблировання комната стоит 600-700 евро в месяц.

За Мюнхеном следуют Гамбург, Франкфурт и Берлин. В этих городах отдельная комната может стоить около 500 евро в месяц.

Самую дешевую аренду комнат можно найти в регионе Саксония-Ангальт. К примеру, в Магдебурге комната стоит 200-300 евро в месяц. Несколько дороже в городах Эрфурт, Падерборн и Лейпциг. Там аренда обойдется в 305-320 евро.

Сколько стоит аренда жилья в больших городах

Больше всего предложений жилья в столице. В среднем в Берлине можно найти до 4000 объявлений. Арендовать квартиру в Берлине можно по цене от 700 евро до 3500 евро. Чаще всего коммунальные платежи входят в стоимость аренды.

Фото: Жилье во Франкфурте (pixabay.com)

В Мюнхене средние цены на аренду на 40% выше, чем в Берлине. Меблированная квартира в хорошем районе обойдется от 1000 евро. В целом стоимость аренды 600-6000 тысяч евро.

В среднем за квартиру в 25 кв. м включительно с коммунальными платежами придется выложить 1300 евро. Большинство квартир после ремонта, с современной мебелью, телевизором, техникой.

Гамбург – второй по размеру город Германии и самый большой морской порт страны. Аренда квартиры совместно с коммунальными платежами обойдется от 400 до 7000 евро. Средняя стоимость аренды за меблированную квартиру в Гамбурге составляет 1500 евро в хорошем районе и 1000 евро – в более дешевом.

Чаще там можно найти объявления о сдаче в аренду студии со всеми необходимыми принадлежностями.

Лейпциг считается одним из самых комфортных городов для жизни. Жилье там относительно доступно. Цены могут составлять как 1000 евро, так и 3000. Однокомнатную квартиру можно найти за 400-550 евро без учета коммунальных платежей.

Во Франкфурте есть немало хороших студий, двух- или трехкомнатных квартир. Доступные варианты есть в самом центре и зеленых пригородах. Меблированные квартиры во Франкфурте стоят от 700 евро за самый дешевый вариант до 2000 евро за квартиру в центре города с несколькими спальнями. В зависимости от удобства, количества комнат и мебели цена может вырасти до 7000 евро.

Напомним, мы писали, где в Польше остались недорогие квартиры.