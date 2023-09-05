Із Берліна до Парижа запускають швидкісний поїзд: який буде маршрут

Між Берліном та Парижем запускають два нові прямі залізничні сполучення. Швидкісний потяг курсуватиме через Страсбург, де розташована резиденція Європарламенту.

Один із маршрутів запрацює у грудні 2023 року, інший – у 2024 році, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на thelocal.fr.

Наразі прямого залізничного сполучення між Парижем і Берліном немає, але французькі та німецькі залізничні оператори домовилися його відкрити. Час у дорозі становитиме близько 7 годин.

Нове сполучення між німецькою та французькою столицями обговорювалось не один місяць. Суперечки тривали щодо маршруту. Днями міністр транспорту Франції підтвердив, що поїзд курсуватиме через Страсбург.

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn у червні згадав про домовленість із французькою компанією SNCF, згідно з якою маршрут має проходити через німецьке місто Саарбрюккен, розташоване неподалік кордону, а не через Страсбург і Карлсруе.

Це викликало заперечення – міста направили спільний відкритий лист із проханням змінити маршрут. Ідею також підтримали низка депутатів Європарламенту та співробітників ЄС, оскільки Страсбург є альтернативною резиденцією Європарламенту.

Наразі досягнуто компромісу – нічний поїзд курсуватиме через Саарбрюккен, а поїзд TGV – через Страсбург і Карлсруе. Точні дати початку роботи нічного та денного поїздів ще не затверджені.

Очікується, що нове високошвидкісне сполучення Берлін-Париж стане альтернативою польотам.

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