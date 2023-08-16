Із 11 міст. Ryanair запускає нові рейси Європою: куди можна буде полетіти

Бюджетна авіакомпанія Ryanair планує запустити 7 нових маршрутів, які з'єднають аеропорти у 8 країнах. Початок рейсів запланований на жовтень-листопад 2023 року.
Нові напрямки охоплять 9 міст у країнах та 2 – в Йорданії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на lowcostavia.com.ua.
Нові рейси заплановані із таких міст: Дублін, Марсель, Таллінн, Брюссель, Мадрид, Піза, Мілан, Рованіємі, Порту, Амман і Акаба.
Дешеві перельоти від Ryanair восени стануть доступні за таким графіком:
Раніше ірландський лоукостер анонсував запуск п'яти нових напрямів із жовтня. Нові рейси дозволять туристам бюджетно та швидко подорожувати повітрям між такими країнами: Угорщина та Іспанія, Італія та Франція або Чехія, Кіпр та Естонія, Ірландія та Франція.
Раніше ми розповідали, які норми провезення багажу діють на рейсах Ryanair у 2023 році.