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П'ять нових напрямків. Куди можна буде полетіти з авіакомпанією Ryanair восени

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Середа 19 липня 2023 08:30
П'ять нових напрямків. Куди можна буде полетіти з авіакомпанією Ryanair восени Фото: Пасажири літака Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Авіакомпанія Ryanair готується запустити п'ять нових напрямів, куди пасажири літатимуть із жовтня 2023 року. Раніше перевізник анонсував рейси 36 маршрутами Європою та Африкою.

Нові рейси по 5 маршрутах з'єднають 8 країн, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на lowcostavia.com.ua.

П'ять нових напрямків Ryanair: графік польотів

Нові маршрути дозволять туристам бюджетно та швидко подорожувати повітрям між такими країнами: Угорщина та Іспанія, Італія та Франція або Чехія, Кіпр та Естонія, Ірландія та Франція.

Графік рейсів за новими напрямками буде таким:

  • Будапешт (Угорщина) – Тенеріфе (Іспанія) з 29 жовтня 2023 року, тричі на тиждень;
  • Катанія (Італія) – Париж Бове (Франція) з 29 жовтня 2023, 7 разів на тиждень;
  • Катанія (Італія) – Прага (Чехія) з 31 жовтня 2023 року, 2 рейси на тиждень;
  • Пафос (Кіпр) – Таллінн (Естонія) з 31 жовтня 2023 року, двічі на тиждень;
  • Корк (Ірландія) – Париж Бове (Франція) з 29 жовтня 2023 року, 3 рейси на тиждень.

П'ять нових напрямків. Куди можна буде полетіти з авіакомпанією Ryanair восениФото: Ryanair додасть ще 5 маршрутів Європою (pixabay.com)

Які нові рейси Ryanair будуть восени з Польщі

В осінньо-зимовому розкладі Ryanair з'явиться 14 нових маршрутів з аеропортів Польщі, що найзручніше для мандрівників із України. Планується такий графік рейсів із 5 аеропортів:

  • Варшава Модлін – Лансароте (Іспанія) – із 2 листопада один раз на тиждень (у четвер);
  • Варшава Модлін – Валенсія (Іспанія) – із 30 жовтня двічі на тиждень (понеділок, субота);
  • Варшава Модлін – Тель-Авів (Ізраїль) – із 29 жовтня один раз на тиждень (неділя);
  • Варшава Модлін – Белфаст (Ірландія) – із 29 жовтня двічі на тиждень (у п'ятницю та неділю);
  • Варшава Модлін – Тірана (Албанія) – із 31 жовтня тричі на тиждень (вівторок, четвер, субота).

Із Познані можна буде планувати поїздки до Італії та Португалії:

  • Познань – Лісабон (Португалія) – із 29 жовтня двічі на тиждень (четвер, неділя);
  • Познань – Рим Фьюмічіно (Італія) – із 30 жовтня двічі на тиждень (понеділок та субота);

Також перевізник здійснюватиме рейси за новими напрямками із аеропорту Вроцлава:

  • Вроцлав – Агадір (Марокко) – Із 31 жовтня двічі на тиждень (вівторок та субота);
  • Вроцлав – Рим Фьюмічіно (Італія) – із 29 жовтня тричі на тиждень (середа, субота, неділя);
  • Вроцлав – Лісабон (Португалія) – із 29 жовтня двічі на тиждень (вівторок, неділя).

П'ять нових напрямків. Куди можна буде полетіти з авіакомпанією Ryanair восениФото: Літак Ryanair (gettyimages.com)

Також з кінця жовтня будуть доступні такі рейси авіакомпанії:

  • Краків – Тірана (Албанія) – із 31 жовтня тричі на тиждень (вівторок, четвер та неділя);
  • Краків – Фуертевентура (Іспанія) – із 3 листопада раз на тиждень (п'ятниця);
  • Лодзь – Іст-Мідленд (Англія) – із 30 жовтня двічі на тиждень (понеділок та субота);
  • Лодзь – Малага (Іспанія) – із 29 жовтня двічі на тиждень (п'ятниця, неділя).

Раніше ми розповідали, які норми провезення багажу діють на рейсах Ryanair у 2023 році.

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