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Із 1 червня. Польська залізниця запустить додаткові поїзди до України

Фото: Польський поїзд з Варшави до Рава-Руської (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Із 1 червня почне курсувати ще один поїзд із Варшави в Україну. Польська залізниця запускає додаткові рейси.

Щодня з польської столиці до станції Рава-Руська курсуватиме потяг на 240 місць, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Управління транспорту та зв'язку Львівської ОДА.

Повернутися додому стане простіше – польська залізнична компанія SKPL планує запустити рейси з Варшави до Рави-Руської (станція у Львівській області).

Щодня в обох напрямках курсуватиме потяг, розрахований на 240 пасажирів.

Відправлення відбуватиметься з вокзалу "Варшава-Всходня" о 14:00 (за польським часом), з Любліна – о 16:00. Прибуття до Рави-Руської – о 20:15 (за київським часом).

Зазначається, що поїзди стануть ще одним шляхом повернення українців з польської столиці додому. Також новий маршрут допоможе розвантажити автомобільні пункти пропуску.

У Рава-Руській пасажири після проходження прикордонно-митного контролю зможуть скористатися рейсами "Укрзалізниці", наприклад, до Львова.

Фото: Новий поїзд з Варшави в Україну (t.me/UkrzalInfo)

До слова, потяги між Варшавою та Равою-Руською їздитимуть по євроколії шириною 1435 мм. Ділянку 8,4 км до української станції відновила "Укрзалізниця". Залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років. Колія вже успішно пройшла випробування й готова до запуску регулярного руху. Також відреставрували вокзал на станції "Рава-Руська".

Нагадаємо, ми писали, що із Праги до Львова відкриють новий залізничний маршрут.

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