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Італія надає українцям одноразову виплату: скільки можна отримати

Фото: Українка в шелтері, Італія (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Уряд Італії надає можливість українцям отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 150 євро. Виплачують суму тим, у кого низькі доходи.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на портал VisitUkraine.today.

Фінансову допомогу у розмірі 150 євро можуть отримати біженці, чий дохід не перевищує 20 тисяч євро на рік за податковий період 2021 року. Право на допомогу мають дослідники, аспіранти зі стипендіями, сезонні працівники, працівники сфери розваг та інші. Вони мають відповідати вимогам, викладеним у циркулярі №.127 ІНПС.

Навіть сезонні працівники можуть подати заявку, лише якщо вони не отримали допомогу в розмірі 150 євро в листопаді попереднього року.

Зверніть увагу: Виплати потрібно встигнути оформити до 31 січня 2023 року.

Подати заяву можна через онлайн-сервіс 150 euro Domanda. Усі заявники повинні бути авторизовані на сайті за допомогою свого податкового коду або однієї з італійських електронних систем перевірки. Далі після цього треба вибрати категорію, на яку ви хочете подати заявку.

Другий спосіб подачі на виплату 150 євро в Італії – подзвонити до контактного центру за номером 803 164 зі стаціонарного телефону або 06 164164 з мобільного.

Згідно з директивою про тимчасовий захист в Італії, біженці, які прибувають з України до Італії, можуть шукати роботу, мають право на допомогу по безробіттю та мовні курси, щоб краще інтегруватися в італійське суспільство.

Раніше стало відомо, які країни надають українським біженцям найвищі виплати.

Також стало відомо, з якими проблемами стикнуться українці в Чехії у 2023 році.

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