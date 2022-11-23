Іспит із мови та робота. Для українців в Естонії запроваджують нові правила

Естонія прийняла вже майже 63 тисячі біженців від війни з Україною. Термін дії їхнього статусу тимчасового захисту спливає.

Для його продовження українцям треба буде виконати низку вимог, серед яких прописка та працевлаштування, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на uamedia.eu.

Для клопотання про продовження статусу тимчасового захисту у біженців з України обов'язково має бути зареєстроване місце проживання, сказала віце-канцлер з культурного різноманіття Міністерства культури Еда Сілберг.

За її словами, шукачі прихистку також мають бути працевлаштовані або зареєстровані у службі зайнятості як безробітні. А діти мають відвідувати в Естонії дитсадок чи школу за віком.

Також кожен біженець має пройти програму адаптації, яка включає:

навчання про життя в Естонії тривалістю 1 день;

базовий курс естонської мови на початковому рівні - тривалістю 100 академічних годин (приблизно 3 місяці) та іспиту.

Після закінчення курсу українці матимуть словниковий запас у 800 слів і знатимуть прості фрази, як розповісти про себе та свою сім'ю, описати навколишнє середовище, ставити найпростіші питання та відповідати на них.

Вивчення мови можна пройти як у навчальних класах, так і онлайн. Можна обирати зручний час навчання – є ранкові, денні та вечірні курси.

Якщо українці виконають ці вимоги, то статус тимчасового захисту їм продовжать на один рік. Тоді біженці користуватимуться тими самими правами, що й жителі Естонії.

Інформацію про продовження статусу тимчасового захисту буде надходити від Департаменту поліції та прикордонної охорони на електронні адреси. Лише після отримання цього листа можна буде подати клопотати про продовження статусу.

Нагадаємо, ми писали, що рекордна кількість українців хочуть залишитися у Британії.