Экзамен по языку и работа. Для украинцев в Эстонии вводят новые правила

Эстония приняла уже около 63 тысяч беженцев от войны с Украиной. Срок действия их статуса временной защиты истекает.

Для его продления украинцам предстоит выполнить ряд требований, среди которых прописка и трудоустройство, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на uamedia.eu.

Для ходатайства о продлении статуса временной защиты у беженцев из Украины обязательно должно быть зарегистрировано место жительства, сказала вице-канцлер по культурному разнообразию Министерства культуры Эда Силберг.

По ее словам, искатели убежища также должны быть трудоустроены или зарегистрированы в службе занятости как безработные. А дети должны посещать в Эстонии детский сад или школу по возрасту.

Также каждый беженец должен пройти программу адаптации, которая включает в себя:

обучение о жизни в Эстонии продолжительностью 1 день;

базовый курса эстонского языка на начальном уровне – продолжительностью 100 академических часов (примерно 3 месяца) и экзамена.

После окончания курса украинцы будут иметь словарный запас в 800 слов и знать простые фразы, как рассказать о себе и своей семье, описать окружающую среду, задавать простейшие вопросы и отвечать на них.

Изучение языка можно пройти как в обучающих классах, так и онлайн. Можно выбирать удобное время обучения – утренние, дневные и вечерние курсы.

Если украинцы выполнят эти требования, статус временной защиты им продлят на один год. Тогда беженцы будут пользоваться теми же правами, что и жители Эстонии.

Информация о продлении статуса временной защиты будет поступать от Департамента полиции и пограничной охраны по электронным адресам. Только после получения этого письма можно будет подать ходатайство о продлении статуса.

Напомним, мы писали, что рекордное количество украинцев хотят остаться в Британии.