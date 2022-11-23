ua ru
Ср, 23 листопада News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Почали заробляти. Рекордна кількість українців хочуть залишитися в Британії

Новость на русском →
Середа 23 листопада 2022 12:26
Почали заробляти. Рекордна кількість українців хочуть залишитися в Британії Фото: Українські біженці у Британії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Британії провели опитування серед 3000 українців, які прибули до країни через війну. Їх питали про житло та проблеми, з якими вони зіштовхнулися в країні.

Скільки людей вже стали на ноги і не залежать від спонсорів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зі спонсорами живуть ще дві третини біженців

Управління національної статистики Великої Британії опитало українців, які прибули до країни за двома візовими схемами - сімейного спонсорства та "Будинки для України". За такими схемами громадяни України та члени їхніх сімей можуть прибути до країни, щоб жити із зазначеним спонсором, який може надати житло як мінімум на 6 місяців.

Згідно з опитуванням, зі спонсором у листопаді живуть 59% опитаних, тоді як 17% винаймають житло у приватного орендодавця.

Однак 45% респондентів стикалися з тим, що не могли винайняти житло через відсутність поручителя чи рекомендацій.

Почали заробляти. Рекордна кількість українців хочуть залишитися в БританіїФото: Інформаційний пункт для українців (gettyimages.com)

Кожен четвертий (24%) змінив адресу після переїзду до Британії. У 35% випадків причиною було те, що тепер вони можуть дозволити собі жити без хостингу.

Однак у кожного шостого з них переїзд був пов'язаний із труднощами у відносинах із спонсором.

При цьому половина опитаних українців сказали, що планують залишитися у Великій Британії на три роки або довше.

Більше половини біженців вивчили англійську мову та знайшли роботу

Число українців, які можуть говорити англійською вільно чи достатньою мірою, збільшившись до 57% порівняно з 44% у червні 2022 року.

Більшість дорослих (56%) повідомили, що працюють у Великій Британії, хоча у червні працевлаштованих було лише 19%.

Половина опитаних (56%) зіштовхнулися з труднощами у працевлаштуванні через недостатнє знання мови та невизнання їхньої кваліфікації (33%).

Почали заробляти. Рекордна кількість українців хочуть залишитися в БританіїФото: Половина біженців вивчили англійську мову (gettyimages.com)

Близько 60% біженців повідомили, що у них достатньо грошей, щоб прогодувати себе і своїх дітей протягом наступних трьох місяців. У червні таких було лише 37% опитаних.

Більшість українців (72%) заявили, що мають гарне фізичне та психічне здоров'я.

Нагадаємо, ми писали, що до 2030 року в Україні може залишитися 30 мільйонів населення.

Читайте РБК-Україна в Google News
жилье для переселенцев
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олег Васильєв
Ще один шлях до ЄС. Як стара залізниця змінить зв'язки між країнами
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Олена Колченогова
Пошук житла і виплати. До чого готуватися українцям, які переїхали до Швейцарії
Олена Колченогова
юрист консалтингової та аутсорсингової компанії Nota Group
Людмила Кузюк
Вперше в невідомій країні. Чого очікувати українцям від життя в Іспанії
Людмила Кузюк
спеціально для РБК-Україна
Влодзімєж Щурек
Музеї замість шахт. Як Катовіце у Польщі перетворили на зелене туристичне місто
Влодзімєж Щурек
директор Польської Туристичної Організації в Україні
Всі точки зору