UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Іспанії запрацював паспортний сервіс ДП "Документ": які документи можна оформити

Фото: Оформлення паспортів у мобільних комплексах ДП "Документ" (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Паспортний сервіс ДП "Документ" розпочав роботу в Іспанії. Це вже шоста країна, де українці за кордоном можуть оформити паспортні документи.

Мобільні офіси приймають громадян у місті Валенсія поки за "живою чергою", повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ.

Прихисток у Іспанії отримали понад 170 тисяч біженців із України, для багатьох актуальна проблема оформлення паспортів. Чинні документи дають можливість отримувати фінансову та гуманітарну допомогу, вступати у навчальні заклади та перетинати кордони інших країн.

Мобільні комплекси – білі мікроавтобуси із емблемою "Паспортного сервісу" – розташовані за адресою: Xàtiva, 46007 Valencia, Іспанія.

Графік роботи: з понеділка по суботу, з 9:00 до 18:00.

Наразі обслуговування громадян у місті Валенсія будуть здійснювати за "живою чергою". Електронну чергу запровадять після тестування систем.

Фото: Оформлення документів за кордоном (gettyimages.com)

Які послуги надають у паспортному сервісі в місті Валенсія:

  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
  • одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
  • страхування (медичне та на випадок втрати паспорта).

Послугу з обміну водійського посвідчення запровадять згодом.

Зазначається, що ДП "Документ" не має повноважень на оформлення документів громадянам які отримали дозвіл/штамп на виїзд для постійного місця проживання до інших країн.

Раніше пункти оформлення паспортів від ДП "Документ" відрилися у пяти країнах: Польщі, Чехії, Словаччині, Туреччині, Німеччині.

Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині відкрився другий пункт ДП "Документ".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспаніядокументи