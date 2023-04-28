В Испании заработал паспортный сервис ГП "Документ": какие документы можно оформить

Паспортный сервис ГП "Документ" начал работу в Испании. Это уже шестая страна, где украинцы за границей могут оформить паспортные документы.
Мобильные офисы принимают граждан в городе Валенсия пока в порядке "живой очереди", сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел.
Убежище в Испании получили более 170 тысяч беженцев из Украины, для многих актуальна проблема оформления паспортов. Действующие документы позволяют получать финансовую и гуманитарную помощь, поступать в учебные заведения и пересекать границы других стран.
Мобильные комплексы – белые микроавтобусы с эмблемой "Паспортного сервиса" – расположены по адресу: Xàtiva, 46007 Valencia, Испания.
График работы: с понедельника по субботу, с 9:00 до 18:00.
В настоящее время обслуживание граждан в городе Валенсия будут осуществлять в порядке "живой очереди". Электронная очередь будет введена после тестирования систем.
Какие услуги предоставляют в паспортном сервисе в городе Валенсия:
Услуга по обмену водительского удостоверения будет введена позже.
Отмечается, что ГП "Документ" не имеет полномочий на оформление документов гражданам, получившим разрешение/штамп на выезд для постоянного места жительства в другие страны.
Ранее пункты оформления паспортов от ГП "Документ" открылись в пяти странах: Польше, Чехии, Словакии, Турции, Германии.
Напомним, мы писали, что в Германии открылся второй пункт ГП "Документ".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.