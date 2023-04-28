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В Испании заработал паспортный сервис ГП "Документ": какие документы можно оформить

Фото: Оформление паспортов в мобильных комплексах ГП "Документ" (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Паспортный сервис ГП "Документ" начал работу в Испании. Это уже шестая страна, где украинцы за границей могут оформить паспортные документы.

Мобильные офисы принимают граждан в городе Валенсия пока в порядке "живой очереди", сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел.

Убежище в Испании получили более 170 тысяч беженцев из Украины, для многих актуальна проблема оформления паспортов. Действующие документы позволяют получать финансовую и гуманитарную помощь, поступать в учебные заведения и пересекать границы других стран.

Мобильные комплексы – белые микроавтобусы с эмблемой "Паспортного сервиса" – расположены по адресу: Xàtiva, 46007 Valencia, Испания.

График работы: с понедельника по субботу, с 9:00 до 18:00.

В настоящее время обслуживание граждан в городе Валенсия будут осуществлять в порядке "живой очереди". Электронная очередь будет введена после тестирования систем.

Фото: Оформление документов за границей (gettyimages.com)

Какие услуги предоставляют в паспортном сервисе в городе Валенсия:

  • оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  • обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
  • обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);
  • одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
  • страхование (медицинское и на случай утраты паспорта).

Услуга по обмену водительского удостоверения будет введена позже.

Отмечается, что ГП "Документ" не имеет полномочий на оформление документов гражданам, получившим разрешение/штамп на выезд для постоянного места жительства в другие страны.

Ранее пункты оформления паспортов от ГП "Документ" открылись в пяти странах: Польше, Чехии, Словакии, Турции, Германии.

Напомним, мы писали, что в Германии открылся второй пункт ГП "Документ".

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Испаниядокументи