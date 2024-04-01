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В Іспанії ресторанам дозволили заробляти на столиках в тіні: які правила

Фото: Ресторан в Іспанії (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Уряд Іспанії дозволив ресторанам брати додаткові гроші за столики в тіні чи на сонці. Але клієнтів про це мають попередити заздалегідь.

Ресторани каратимуть, якщо вони порушуватимуть правила щодо цін та меню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на theolivepress.es.

Влада провінції Андалусія попередила, що заклади громадського харчування повинні дотримуватися правил щодо рахунків та форм оплати їхніх послуг. Зокрема, дозволено встановлювати різні ціни за обслуговування столиків на сонці чи в тіні.

Водночас умовою є інформування відвідувачів про підвищені ціни перед тим, як ті зроблять замовлення. Це можна вказати в меню, прейскуранті чи іншій формі реклами.

Зазначається, що заклади не зможуть стягувати більшу плату за столики з певним видом або розташуванням. Але більша ціна може бути встановлена за кожну страву, подану на терасі, якщо це чітко вказано в прайс-листі. 

Ресторанам заборонено стягувати плату за бронювання столів та встановлювати обов'язкові чайові у чеку. Відвідувачі не повинні бути зобов’язані купувати бутильовану воду, бо вода з-під крану має бути у вільному доступі. 

Також усі ціни мають бути вказані чітко та їх має бути добре видно. Це стосується і ваги страв.

За правилами, ресторани не можуть пропонувати меню лише за допомогою QR-коду, оскільки не у всіх є людей є смартфони, здатні зчитувати такі коди. Також заклади не можуть зобов'язати відвідувачів розплачуватися тільки карткою.

Нагадаємо, ми писали, що у популярному місті Іспанії підвищать податок для туристів. Барселона зароблятиме на гостях десятки євро на тиждень.

Також ми розповідали, що популярне європейське місто оголосило війну туристам. Малага приваблює загато гостей.

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