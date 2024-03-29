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Десятки євро на тиждень. У популярному місті Іспанії підвищать податок для туристів

П'ятниця 29 березня 2024 17:10
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Десятки євро на тиждень. У популярному місті Іспанії підвищать податок для туристів Фото: Відпочинок у Барселоні (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Найпопулярніше місто Іспанії підвищує податок, який мають сплачувати туристи за відпочинок у місті. З 1 квітня сума збору зросте на 18%.

Які будуть збори та скільки доведеться доплачувати за готелі у місті, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.

Барселона підвищує міський податок, який туристи сплачуватимуть при розміщенні у готеті. З 1 квітня збір зросте на 0,50 євро – з 2,75 євро до 3,25 євро. А це 18%.

Також зросте регіональний збір, який залежить від типу житла. Доведеться платити від 1,70 до 3,50 євро за ніч залежно від типу розміщення. Наприклад, у готелі 4* збір складатиме 1,70 євро, у орендованій квартирі – 2,25 євро, у п’ятизірковому готелі – 3,50 євро.

Пасажири круїзного лайнера, які проведуть у місті пів дня, повинні заплатити 3 євро, а ті, хто залишиться на день – 2 євро.

Після підвищення податків туристи у Барселоні доплачуватимуть 6,75 євро за ніч (міський турзбір у розмірі 3,25 євро та регіональний у розмірі 3,50 євро) для гостей готелів 5*. За тиждень ця сума складе до 47,25 євро з людини.

Ті, хто проживатиме в орендованому житлі, доплачуватимуть 38,50 євро за тижневе перебування. Туристичний збір для пасажирів круїзних лайнерів, які залишаються в місті день, складе 6,25 євро.

Влада Барселони пояснили, що мета збільшення туристичного податку – якісний туризм замість масового. Місто відвідує в середньому 32 млн туристів на рік, багато з яких прибувають на круїзних лайнерах.

Нагадаємо, ми писали, що популярне європейське місто оголосило війну туристам. Малага приваблює загато гостей.

Також ми писали, що на більшості пляжів Греції хочуть заборонити шезлонги. Так люди матимуть доступ до води.

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Барселона Іспанія Туризм
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