Десятки євро на тиждень. У популярному місті Іспанії підвищать податок для туристів

Найпопулярніше місто Іспанії підвищує податок, який мають сплачувати туристи за відпочинок у місті. З 1 квітня сума збору зросте на 18%.

Які будуть збори та скільки доведеться доплачувати за готелі у місті, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.

Барселона підвищує міський податок, який туристи сплачуватимуть при розміщенні у готеті. З 1 квітня збір зросте на 0,50 євро – з 2,75 євро до 3,25 євро. А це 18%.

Також зросте регіональний збір, який залежить від типу житла. Доведеться платити від 1,70 до 3,50 євро за ніч залежно від типу розміщення. Наприклад, у готелі 4* збір складатиме 1,70 євро, у орендованій квартирі – 2,25 євро, у п’ятизірковому готелі – 3,50 євро.

Пасажири круїзного лайнера, які проведуть у місті пів дня, повинні заплатити 3 євро, а ті, хто залишиться на день – 2 євро.

Після підвищення податків туристи у Барселоні доплачуватимуть 6,75 євро за ніч (міський турзбір у розмірі 3,25 євро та регіональний у розмірі 3,50 євро) для гостей готелів 5*. За тиждень ця сума складе до 47,25 євро з людини.

Ті, хто проживатиме в орендованому житлі, доплачуватимуть 38,50 євро за тижневе перебування. Туристичний збір для пасажирів круїзних лайнерів, які залишаються в місті день, складе 6,25 євро.

Влада Барселони пояснили, що мета збільшення туристичного податку – якісний туризм замість масового. Місто відвідує в середньому 32 млн туристів на рік, багато з яких прибувають на круїзних лайнерах.

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