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В Испании ресторанам разрешили зарабатывать на столиках в тени: какие правила

Фото: Ресторан в Испании (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Правительство Испании разрешило ресторанам брать дополнительные деньги за столики в тени или на солнце. Но клиентов должны предупредить об этом заранее.

Рестораны будут наказывать, если они будут нарушать правила по ценам и меню, сообщает РБК-Украина со ссылкой на theolivepress.es.

Власти провинции Андалусия предупредили, что заведения общественного питания должны соблюдать правила по счетам и формам оплаты их услуг. В частности, разрешено устанавливать разные цены на обслуживание столиков на солнце или в тени.

В то же время условием является информирование посетителей о повышенных ценах, прежде чем те сделают заказ. Это можно указать в меню, прейскуранте или другой форме рекламы.

Отмечается, что заведения не смогут взимать большую плату за столики с определенным видом или расположением. Но большая цена может быть установлена за каждое блюдо, поданное на террасе, если это четко указано в прайс-листе.

Ресторанам запрещено взимать плату за бронирование столов и устанавливать обязательные чаевые в чеке. Посетители не должны быть обязаны покупать бутылированную воду, потому что вода из-под крана должна быть в свободном доступе.

Все цены должны быть указаны четко и их должно быть хорошо видно. Это касается и веса блюд.

По правилам, рестораны не могут предлагать меню только с помощью QR-кода, поскольку не у всех людей есть смартфоны, способные считывать такие коды. Также заведения не могут обязать посетителей расплачиваться только картой.

Напомним, мы писали, что в популярном городе Испании повысят налог для туристов. Барселона будет зарабатывать на гостях десятки евро в неделю.

Также мы рассказывали, что популярный европейский город объявил войну туристам. Малага привлекает слишком много гостей.

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