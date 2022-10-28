Іспанія увійшла до топ-5 країн за кількістю українських біженців: де вони оселилися

Іспанська влада повідомила, що з початку війни статус тимчасового прихистку в країні отримали 150 078 українських біженців. Цей показник виводить Іспанію до числа країн ЄС, де прихсистили найбільше наших співгромадян.

Де вони оселилися, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com.

"Статус тимчасового захисту надають протягом 24 годин"

Більшість людей, які отримали тимчасовий захист (98,4%), є громадянами України, а решта 1,6% – громадяни інших країн, які законно проживали на території України на момент початку війни (з видом на проживання).

Механізм, активований Управлінням у справах притулку та біженців (ZAP), простий – і тимчасовий захист біженцям надають протягом 24 годин після подання заяви.

Фото: Українські біженці у Малазі (gettyimages.com)

"Процедура починається у відділеннях Нацполіції, розосереджених по всій території країни, та в уповноважених приймальних пунктах, де співробітники поліції за допомогою перекладачів беруть ідентифікаційні дані у громадян України. Цей запит згодом опрацьовується OAR Міністерства внутрішніх справ та дозволяється протягом максимального періоду 24 години", - зазначається у заяві.

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Тимчасовий захист в Іспанії включає посвідку на проживання та дозвіл на роботу для осіб повнолітнього віку. Крім того, біженці можуть легально використовувати свої права водія в Іспанії протягом як мінімум одного року.

Після приїзду до Іспанії біженців селять у тимчасове житло, потім у пансіонати та соціальне житло. Червоний Хрест селить у готелі із 3-разовим харчуванням терміном на 1 рік. Виплати в Іспанії – 400 євро на дорослого та 100 євро на дитину на місяць – розраховані на півроку.

Іспанія на сьогоднішній момент посідає 5 місце у топ країн Європи, які прийняли найбільше українських біженців:

Польща – 1 млн 469 тисяч осіб; Німеччина – 815 тисяч; Чехія – 453 тисячі; Італія – 160 тисяч; Іспанія – 150 тисяч; Болгарія - 143 тисячі; Велика Британія - 138 тисяч.

Фото: Оформлення документів для українців (gettyimages.com)

Де живуть українські біженці в Іспанії та хто приїхав до країни

За статистикою влади, дві третини біженців із України – жінки (64% – 96192 особи). За віком найбільше молодих:

діти віком до 18 років – 34,5%;

від 19 до 35 років – 25%;

від 36 до 64 років – 33,7%;

старше 65 років – 6,6%.

У списку регіонів, де найбільше надали притулок українцям, виявилися такі:

Валенсія – 38 873 біженців;

Каталонія – 34 070 осіб з України;

Мадрид – 22 002 українців;

Андалусія – 21 305 шукачів притулку.

До липня Іспанія вже надала тимчасовий захист понад 130 000 біженцям від війни в Україні. Грошову допомогу українцям в Іспанії почали виплачувати у серпні.

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