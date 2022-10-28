Испания вошла в топ-5 стран по количеству украинских беженцев: где они поселились

Испанские власти сообщили, с начала войны статус временного убежища в стране получили 150 078 украинских беженцев. Этот показатель выводит Испанию в число стран ЕС, где приютили больше всего наших сограждан.
Где они поселились, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.
Большинство людей, которые получили временную защиту (98,4%), являются гражданами Украины, а остальные 1,6% — граждане других стран, которые законно проживали на территории Украины на момент начала войны (с видом на жительство).
Механизм, активированный Управлением по делам убежища и беженцев (ZAP), простой - и временную защиту беженцам предоставляют в течение 24 часов после подачи заявления.
"Процедура начинается в отделениях Нацполиции, рассредоточенных по всей территории страны, и в уполномоченных приемных пунктах, где сотрудники полиции с помощью переводчиков берут идентификационные данные у граждан Украины. Этот запрос впоследствии обрабатывается OAR Министерства внутренних дел и разрешается в течение максимального периода 24 часов", - отмечается в заявлении.
Временная защита в Испании включает вид на жительство и разрешение на работу для лиц совершеннолетнего возраста. Кроме того, беженцы могут легально использовать свои водительские права в Испании в течение как минимум одного года.
После приезда в Испанию беженцев селят во временное жилье, потом в пансионаты и социальное жилье. Красный Крест селит в отели с 3-разовым питанием сроком на 1 год. Выплаты в Испании – 400 евро на взрослого и 100 евро на ребенка в месяц – рассчитаны на полгода.
Испания на сегодняшний момент занимает 5 место в топ стран Европы, которые приняли больше всего украинских беженцев:
Фото: Оформление документов для украинцев (gettyimages.com)
По статистике властей, две трети беженцев из Украины – женщины (64% - 96192 человека). По возрасту больше всего молодых:
В списке регионов, где больше всего предоставили убежище украинцам, оказались такие:
К июлю Испания уже предоставила временную защиту более 130 000 беженцам от войны в Украине. Денежную помощь украинцам в Испании начали выплачивать в августе.
Напомним, мы писали, что в Австрии меняют правила проезда украинцев.