В Австрії змінюють правила проїзду українців: чи будуть безкоштовні квитки

З 1 листопада в Австрії змінюються умови проїзду для українців. Про нові правила оголосили національний залізничний оператор (ÖBB) та компанія міського громадського транспорту Відня Wiener Linien.

Термін дії програми "Not-Ticket Ukraine", яка діяла з початку війни, спливає 31 жовтня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Krone.

За цією програмою українцям, які тікають від війни, достатньо було пред'явити паспорт для безкоштовного проїзду поїздами на території Австрії та транспорту Відня.

З 1 листопада почне діяти "Квиток першого прибуття в Україну", який видаватимуть всім особам з українським паспортом, хто в'їжджає з боку України через кордони Чехії, Словаччини та Угорщини.

Цей квиток буде дійсним лише в перші 24 години з моменту прибуття до країни. Також – з дати видачі для поїздки до Австрії чи прикордонних станцій у напрямку Німеччини, Швейцарії чи Італії у 2-му класі на поїздах ÖBB.

"Таким чином, ÖBB продовжує забезпечувати, щоб біженці з України могли дістатися безпечного місця в Австрії або в сусідній країні зі своїми сім'ями", - зазначили у компанії.

Фото: Транспорт у Відні (pixabay.com)

Інформація про перше прибуття оформляється провідниками цих поїздів до Відня. Якщо біженці не зможуть знайти в поїзді співробітників або прибудуть до Австрії не поїздом, одноразовий квиток оформлятиметься лише на Центральному вокзалі Відня (на вході на станцію Sonnwendgasse) та Центральному вокзалі Граца (у туристичному центрі ÖBB).

Зазначається, що принципу безкоштовного проїзду в перші 24 години дотримуватиметься і міський транспорт Відня.

Нове правило діятиме до кінця року. Для подальших поїздок разові квитки біженцям обіцяють оформляти в центрах для біженців у Відні.

Влада розглядає варіант запровадження спеціальних місячних проїзних для українських біженців, щоб полегшити їм інтеграцію та достпут до ринку праці.

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