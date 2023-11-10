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В Ірландії змінили плани щодо розміщення тисячі українців: деталі

Фото: Підтримка України в Ірландії (facebook.com/CityDublinETB)
Автор: Ольга Маджумдар

Плани розмістити 950 українських біженців у маєтку Глендалох у графстві Віклов скасували. Виявилося, що у селі бракує умов для прийому такої кількості людей.

Планувалося, що локація буде використовуватися для тимчасового розміщення українців із 20 листопада, повідомляє РБК-Україна з посиланням на wicklownews.net

На території маєтку Glendalough Estate хотіли встановити великі намети із модульними будиночками всередині. Там планувалося селити українських біженців на термін до 2 тижнів. Загалом локація, де влітку проходить фестиваль, мала б вмістити до 950 біженців.

Але село Аннамо на 200 жителів не має ніякої інфраструктури. Найближчі магазини та заклади знаходяться в селах Лараг і Раундвуд, кожне приблизно за 6 км. Передбачалося, що для біженців зроблять регулярний транспорт до міст Віклоу та Брей, а медичні та соціальні послуги вони отримуватимуть у таборі.

Тепер плани використовувати Глендалох для розміщення українців скасували через відсутність відповідних умов у цьому районі для такого великого потоку людей, що  викликало серйозне занепокоєння громади.

Раніше у Департаменті інтеграції планували скасувати розміщення українців в іншій подібній локації у маєтку Страдбаллі в графстві Ліїш, але за деякий час влада вирішила все-таки продовжити контракт.

Влада також планувала збудувати по всій Ірландії 700 модульних будиночків для українців, де вони зможуть проживати до 3 років. Для частини із цих проектів не знайшли відповідних ділянок.

Нагадаємо, ми писали, що українців в Ірландії продовжать селити у парках. Для тимчасового розміщення встановлять модульні будинки.

Тим часом в Ірландії готують скорочення допомоги українським біженцям, щоб знизити потік людей. Пропонується надавати безкоштовне житло лише на 3 місяці та скоротити виплати.

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Ірландіяжилье для переселенцев