В Ирландии изменили планы по размещению тысячи украинцев: детали

Планы разместить 950 украинских беженцев в имении Глендалох в графстве Уиклоу отменили. Оказалось, что в селе не хватает условий для приема такого количества людей.

Планировалось, что локация будет использоваться для временного размещения украинцев с 20 ноября, сообщает РБК-Украина со ссылкой на wicklownews.net.

На территории имения Glendalough Estate хотели установить большие палатки с модульными домиками внутри. Там планировалось селить украинских беженцев сроком до 2 недель. В общей сложности локация, где летом проходит фестиваль, должна была вместить до 950 беженцев.

Но в селе Аннамо на 200 жителей нет никакой инфраструктуры. Ближайшие магазины и заведения находятся в селах Лараг и Раундвуд, каждое примерно в 6 км. Предполагалось, что для беженцев сделают регулярный транспорт в города Уклоу и Брей, а медицинские и социальные услуги они будут получать в лагере.

Теперь планы использовать Глендалох для размещения украинцев отменили из-за отсутствия соответствующих условий в этом районе для такого большого потока людей, что вызывало серьезную обеспокоенность общины.

Ранее в Департаменте интеграции планировали отменить размещение украинцев в другой подобной локации в имении Страдбалли в графстве Лииш, но через некоторое время власти решили все-таки продлить контракт.

Власти также планировали построить по всей Ирландии 700 модульных домиков для украинцев, где они смогут проживать до 3 лет. Для части этих проектов не нашли соответствующих участков.

Напомним, мы писали, что украинцев в Ирландии продолжат селить в парках. Для временного размещения установят модульные дома.

Тем временем в Ирландии готовят сокращение помощи украинским беженцам, чтобы снизить поток людей. Предлагается предоставлять бесплатное жилье всего на 3 месяца и сократить выплаты.

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