Криза з житлом. В Ірландії обмежать безкоштовне розміщення українців: деталі

В Ірландії планують обмежувати розміщення новоприбулих біженців у житлі, за яке платить держава. Але водночас в країні прагнуть і далі зберігати "солідарність з Києвом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Ірландія розглядає можливі обмеження щодо термінів, протягом яких українські біженці можуть залишатися в оплачуваних державою помешканнях, бо країна стикнулася з "житловою кризою", пише видання.

В країні прийняли майже 100 000 біженців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року. Це один із найвищих показників по всьому ЄС відносно чисельності населення.

Згідно з офіційними даними, приплив біженців сприяв тому, що населення Ірландії зросло майже до 5,3 мільйона. Це найбільше зростання за 15 років відбулося буквально протягом року.

"Ця тенденція викликала напругу в правлячій коаліції щодо того, як саме переглянути політику відкритих дверей Ірландії: країна бореться з житловою кризою, особливо серед молоді, яка намагаються купити чи орендувати житло. Через обмежені можливості українських біженців часто поселяють у готелях, оплачуваних державою", – пише FT.

Фото: Одне з місць розміщення українців, намети у Страдбаллі Холл (Getty Images)

"Хоча співчуття ірландського уряду та ірландського народу необмежене, є обмеження нашій спроможності", – заявив один з представників уряду Лео Варадкар у парламенті цього тижня.

І додав, що не знає, чи зможе країна надати житло для ще 30 000-50 000 людям, якби вони прибули в країну протягом наступного року.

Раніше міністр інтеграції Родерік О’Горман оприлюднив пропозиції дозволити новоприбулим українським біженцям залишатися в оплачуваному державою житлі лише 90 днів.

"Ця пропозиція застала зненацька інших чиновників. Її розкритикували експерти через невизначеність того, як це вплине на можливість українських дітей відвідувати школу", – зазначають у виданні.

За оцінками Міністерства юстиції, кожен третій українець, який нещодавно подав заявку на тимчасовий захист, прибуває до Ірландії вже після захисту в інших країнах ЄС.

Ірландія має довгу історію еміграції з різних країн та пишається своєю політикою відкритих дверей, пише FT. За даними уряду, з минулого року 98 390 українців зареєструвалися для тимчасового проживання в Ірландії. Водночас близько 20% з них вже працюють і не мають потреби в "державному" житлі.

Крім українських біженців, в країні проживають 24 222 шукачі притулку з інших держав.

Раніше цього року в уряді вже закликали шукачів притулку не приїздити до Ірландії, бо не могли гарантувати їм розміщення. Близько 350 шукачів притулку зараз розміщені в наметах, і багато з них вже скаржилися на погані умови проживання.

Для українських біженців в Ірландії вже запровадили суворі правила розміщення. Тим, хто проживає в оплачуваному державою у житлі, скасували право на відсутність 7 днів упродовж 6 місяців. З 9 жовтня навіть за день відсутності номер у готелі чи інших об'єктах розміщення можуть більше не зберігати за людиною.

Така зміна правил – це перший крок із серії заходів, щоб "знизити привабливість Ірландії як країни для тимчасового захисту". Також загалом в Ірландії планують суттєво скоротити підтримку українців. Йдеться про надання безкоштовного житла новоприбулим лише у перші три місяці перебування після прибуття в країну.

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